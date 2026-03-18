Ligue des champions : Raphinha l’homme du match du Barça face à Newcastle ?

Raphinha s’est largement impliqué dans la démonstration offensive du FC Barcelona face à Newcastle United (7-2). Dans une soirée déjà entrée dans les annales, le Brésilien a laissé sa touche dans six des sept buts de son équipe.

Deux buts, deux passes décisives, un penalty provoqué et un coup franc à l’origine d’un autre but : Raphinha a tout simplement marché sur la rencontre. Une prestation XXL qui confirme son importance grandissante dans le système du Barça.

Dès les premières minutes, il a donné le ton en ouvrant le score avec sang-froid après une action initiée par Lamine Yamal. Par la suite, il n’a cessé de faire des différences, que ce soit dans la création ou dans la finition.

Sur le troisième but, il obtient un penalty après avoir provoqué la faute de Kieran Trippier, transformé ensuite par Yamal. Puis, il enchaîne avec une passe décisive pour Fermín López avant de servir Robert Lewandowski.

Comme pour parachever son récital, il s’offre un doublé en profitant d’une erreur défensive anglaise, scellant une victoire spectaculaire.

Un match qui entre dans l’histoire

Cette rencontre restera comme l’un des matchs les plus prolifiques du Barça en Ligue des champions ces dernières années. Il faut remonter à 2016 pour retrouver une telle avalanche de buts, lors du 7-0 infligé au Celtic.

Impossible également de ne pas évoquer le précédent de 2012 face au Bayer Leverkusen, marqué par la légendaire prestation de Lionel Messi et sa “manita”.

Dans ce contexte, la performance de Raphinha s’inscrit déjà dans une lignée prestigieuse.

Longtemps critiqué pour son irrégularité, le Brésilien semble avoir franchi un cap. Déjà décisif en Liga, il confirme désormais sur la scène européenne, avec un total de 19 buts cette saison.

Mieux encore, il s’impose comme l’un des leaders offensifs du Barça version Flick, aux côtés d’une nouvelle génération incarnée par Lamine Yamal.

Dans une équipe en pleine confiance, Raphinha n’est plus un simple ailier : il est devenu un facteur X. Et au vu de cette performance, l’Europe est désormais prévenue.