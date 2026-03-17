FC Barcelone : Laporta fait une promesse incroyable à Messi

Fraîchement réélu à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta n’a pas tardé à relancer un sujet brûlant : celui de Lionel Messi. Entre hommage, émotion et projection, le président catalan a ouvert la porte à un retour symbolique de la légende.

Réélu avec une large majorité, Laporta a tenu à apaiser les tensions autour de son passé avec Messi, notamment après les critiques de Víctor Font et les déclarations de Xavi Hernandez sur son départ en 2023.

Mais cette fois, le discours est clair : Messi fait partie de l’histoire du club… et de son avenir. « Il mérite une statue », a affirmé Laporta, évoquant également l’organisation d’un match hommage. Un privilège rare au Barça, où seules deux figures mythiques, László Kubala et Johan Cruyff, ont été immortalisées de cette manière.

Un retour encore possible ?

Aujourd’hui âgé de 38 ans, Messi n’a jamais caché son attachement au club blaugrana. Lors d’une récente visite au Camp Nou, il confiait vouloir revenir un jour, notamment pour vivre les adieux qu’il n’a jamais eus.

Son départ en 2021, provoqué par les difficultés financières du club, reste une blessure ouverte. Mais le contexte semble évoluer. Laporta insiste : « les portes du Barça lui seront toujours ouvertes ».

Si un retour en tant que joueur semble improbable à court terme, l’idée d’un rôle symbolique ou institutionnel prend de l’ampleur.

Entre reconnaissance et réconciliation, le FC Barcelone prépare déjà l’après-Messi… sans jamais vraiment tourner la page de son plus grand numéro 10.

Malgré l’agitation autour de son nom durant toute la campagne, Lionel Messi est resté fidèle à sa ligne : le silence. Une posture qui contraste aujourd’hui avec les déclarations fortes de Joan Laporta, désormais réélu, qui promet un hommage historique avec une statue et un match d’adieu. Entre silence respectueux et reconnaissance annoncée, le lien entre Messi et le Barça continue de s’écrire, à distance mais jamais rompu.