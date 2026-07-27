Le point de l’actualité foot du lundi 27 juillet 2026

L’actualité foot a encore été animée ce lundi 27 juillet 2026. Entre le chaos qui secoue la Fédération italienne, les derniers rebondissements du mercato et plusieurs dossiers brûlants en Europe, voici les six actualités majeures à retenir.

1. L’Italie s’enfonce dans la crise autour du futur sélectionneur

Le feuilleton du futur sélectionneur italien a pris une tournure explosive. Alors qu’Andrea Pirlo était le favori de Paolo Maldini pour prendre les commandes de la Nazionale, le président de la Fédération italienne, Giovanni Malagò, a finalement refusé de valider sa nomination. En cause, la polémique liée aux liens commerciaux de l’ancien milieu de terrain avec une société russe de paris sportifs. Quelques heures après cette décision, Paolo Maldini et Leonardo ont présenté leur démission, plongeant encore un peu plus la FIGC dans une profonde crise institutionnelle. 0

2. Le FC Barcelone accélère son mercato

Les dirigeants du FC Barcelone poursuivent activement leur recrutement estival. Plusieurs dossiers offensifs restent ouverts afin d’offrir davantage de solutions au nouvel entraîneur, tandis que Deco multiplie les discussions pour renforcer l’effectif avant la reprise de la Liga.

3. Le Real Madrid poursuit sa préparation

Le Real Madrid continue son travail de préparation en vue de la nouvelle saison. Xabi Alonso affine progressivement son onze type tandis que les dirigeants madrilènes restent attentifs aux opportunités du marché des transferts avant la fermeture du mercato.

4. Le PSG entre dans la dernière ligne droite

À Paris, l’heure est aux derniers ajustements avant les grandes échéances européennes. Luis Enrique poursuit la montée en puissance de son groupe, avec un effectif quasiment au complet et plusieurs cadres déjà prêts pour les prochains rendez-vous.

5. Le mercato continue de s’accélérer partout en Europe

À quelques semaines de la reprise des principaux championnats européens, plusieurs clubs multiplient les négociations. La Premier League, la Liga, la Serie A et la Ligue 1 restent particulièrement actives avec de nombreux dossiers qui pourraient se conclure dans les prochains jours.

6. Les clubs peaufinent leur préparation estivale

Les rencontres amicales se poursuivent aux quatre coins de l’Europe. Les entraîneurs profitent de cette période pour intégrer les nouvelles recrues, tester différents systèmes de jeu et donner du temps de jeu aux jeunes issus des centres de formation avant le lancement officiel de la saison 2026-2027.