Les outils Flashscore que tout passionné se doit de connaître

Le sport aujourd’hui ne consiste plus simplement à regarder les 90 minutes d’un match de football ou les cotes d’avant-match sur un autre sport. Entre les nombreuses compétitions disputées chaque semaine, les résultats, les compositions, les statistiques et les performances individuelles, les passionnés disposent d’une quantité d’informations toujours plus importante. Encore faut-il pouvoir les retrouver facilement et au bon moment.

Référence bien connue des amateurs de ballon rond et des amoureux du sport, Flashscore propose une multitude de fonctionnalités permettant de suivre une rencontre en direct, mais aussi de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain et de garder un œil sur l’actualité de ses équipes favorites. Certaines sont bien connues, tandis que d’autres méritent davantage d’attention. Nous vous glissons plusieurs de leurs outils qui devraient, à n’en pas douter, changer votre expérience à venir, à la télé, au stade ou en déplacement.

Le score en direct, la base pour ne rien manquer

Base évidente de ce qui a fait la renommée de Flashscore, la plateforme est connue pour sa précision et sa rapidité quant aux résultats en direct. Ils permettent à l’utilisateur de ne rien manquer sur plus de 35 sports et 6 000 championnats dans le monde entier. Cette approche complète les solutions pour suivre les matchs de football en direct.

Les statistiques pour aller au-delà du résultat

Un score ne reflète pas toujours l’histoire d’une rencontre. Pour aller plus loin, Flashscore s’est assuré d’être la référence également pour les statistiques, avec des centaines de données fournies gratuitement aux passionnés de football. Ces statistiques, utilisées par les clubs, les ligues et les acteurs du ballon rond, sont l’une des grandes forces d’une plateforme qui sent le football.

L’académie de paris sportifs

Quoique l’on puisse penser de l’univers des paris sportifs, il est avéré qu’il fait entièrement partie du monde du football et de l’art qu’a chacun à suivre ou vivre une rencontre. Pour mieux lire et comprendre les cotes, Flashscore propose des ressources adaptées. Avec des offres de paris sportif auprès d’opérateurs régulés, des pronostics et des conseils pour le jeu responsable, Flashscore a lancé son académie pour accompagner les joueurs du mieux possible.

Puisque le fait de parier est devenu une habitude pour beaucoup de suiveurs du football, autant les accompagner du mieux possible face aux dangers que représente cet univers. Les opportunités doivent être claires et contrôlées, et c’est pour cela que Flashscore ne cherche jamais à induire les utilisateurs en erreur sur ce sujet. Son académie accompagne, vulgarise et sécurise.

Les compositions et les informations sur les joueurs

La composition d’une équipe peut parfois donner de précieuses indications avant même le coup d’envoi et Flashscore l’a compris en intégrant, sur les grandes affiches, les compositions probables plusieurs heures avant le coup d’envoi. Flashscore permet de retrouver les onze de départ, les remplaçants ainsi que différentes informations concernant les joueurs.

Les notifications personnalisées pour suivre ses équipes favorites et ses joueurs préférés

On ne passe pas toujours un temps infini sur une application ou un site au moment où un match commence ou lorsqu’un événement important survient. Les notifications permettent justement de ne pas avoir à vérifier constamment les résultats et c’est ce qui a contribué, entre autres, à la notoriété de Flashscore depuis près de 20 ans.

Les utilisateurs ont pris l’habitude de mettre rencontres et équipes en favoris mais dernièrement, la fonctionnalité Suivi de Joueur a poussé le bouchon encore plus loin. Tous les faits et gestes, ainsi que l’actualité personnelle d’un joueur sont disponibles selon le même principe qu’une notification liée à une équipe. Flashscore sait que le football se vit également au gré des individualités, surtout pour les fans modernes, et s’adapte aux demandes légitimes et évidentes de l’époque.

Les classements, calendriers et résultats pour garder une vue d’ensemble

Avec l’augmentation du nombre de rencontres disputées chaque année et des compétitions parfois à la pelle, le calendrier n’est pas toujours propice à l’anticipation. C’est pourtant le cas sur Flashscore avec une vision claire des prochaines échéances comprenant par ailleurs la diffusion programmée à la télévision. En réunissant ces informations au même endroit, Flashscore facilite le suivi d’une saison complète, sans devoir multiplier les recherches sur différentes plateformes.

Flashscore Rating : une nouvelle façon d’évaluer les performances

Les statistiques collectives ne sont pas les seules données disponibles sur Flashscore. Le Flashscore Rating, algorithme révolutionnaire venu améliorer une technologie déjà bien au point, permet de disposer d’une note attribuée aux joueurs en fonction de leurs performances et de leurs rôles. Celle-ci est évolutive en direct et s’appuie sur des centaines de métriques automatiquement analysées pendant les rencontres.

Pour les passionnés qui aiment suivre l’évolution d’un joueur au fil de la saison, cette fonctionnalité apporte donc une autre manière d’apprécier ses performances. Le Flashscore Rating n’a pas tardé à devenir une référence, y compris pour des médias ou des spécialistes qui ont remarqué la pertinence de cette note technologique, capable de valoriser le travail de l’ombre et la différence faite, même sans le ballon.

Un outil pour suivre bien plus que le football

Même si le football occupe une place centrale, Flashscore ne se limite pas au ballon rond. La plateforme permet également de suivre de nombreuses autres disciplines sportives, avec leurs propres résultats, classements, calendriers et statistiques. Tennis, basketball, handball, rugby, cyclisme ou encore sports mécaniques : les passionnés de plusieurs disciplines peuvent ainsi centraliser une grande partie de leur suivi sportif au même endroit.

Une polyvalence qui permet à Flashscore de s’intégrer facilement dans les habitudes de ceux qui ne suivent pas qu’un seul sport et un réflexe qui s’étend au-delà des résultats. Avec la partie News, les passionnés bénéficient d’un accès privilégié à des actualités en direct, des informations exclusives et des interviews de grands sportifs.