L’OL déjà sous le charme d’Endrick

À peine arrivé à Lyon, Endrick suscite déjà un enthousiasme palpable en interne. À la veille de ses grands débuts attendus sous le maillot des Gones, le jeune prodige brésilien a convaincu aussi bien son entraîneur que ses nouveaux coéquipiers. Sans précipitation, mais avec beaucoup d’attentes.

Dimanche soir, le déplacement au stade Pierre-Mauroy aura une saveur particulière. Pour Paulo Fonseca, il s’agira d’un retour sur une pelouse qu’il connaît parfaitement, celle du LOSC. Pour Endrick, ce sera surtout l’heure des premiers pas avec l’Olympique Lyonnais, dans un contexte déjà chargé en symboles.

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur portugais n’a pas cherché à entretenir le suspense inutilement. Endrick devrait bien faire ses débuts face aux Dogues, même si son temps de jeu sera logiquement encadré. Physiquement prêt, impliqué à tous les entraînements depuis son arrivée, le joueur prêté par le Real Madrid a rapidement donné des gages de sérieux et d’investissement.

Une intégration express dans le vestiaire lyonnais

Sur le terrain comme en dehors, Endrick semble déjà avoir trouvé sa place. Lors des séances, le Brésilien s’est montré à son avantage, multipliant les buts et les initiatives, au point de séduire très vite ses partenaires. Ruben Kluivert, l’un des cadres du vestiaire, n’a pas caché son admiration, décrivant un joueur déjà à l’aise techniquement, puissant, rapide, capable de faire la différence dans la surface comme à distance, et surtout doté d’une maturité surprenante pour son âge.

Dans un groupe jeune, largement marqué par une culture lusophone, l’adaptation a été facilitée. L’ancien joyau madrilène donne déjà l’impression d’un joueur présent depuis longtemps, à l’écoute, souriant, intégré naturellement dans la vie collective. Un signal fort, rarement anodin à ce stade de la saison.

Si l’enthousiasme est réel, Paulo Fonseca reste fidèle à sa ligne de conduite. Pas question de brûler les étapes avec un joueur aussi jeune, appelé à découvrir un championnat très différent de ce qu’il connaissait jusqu’ici.