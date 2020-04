Mercato / PSG : un autre club de légende pense à… Mbappé !

Le Real Madrid n’est pas la seule écurie huppée à lorgner Kylian Mbappé. Liverpool piste aussi l’attaquant flamboyant du PSG.

A en croire le journal The Sun, les Reds craignent que Sadio Mané réclame un bon de sortie à l’occasion du prochain mercato estival. Cas échéant, l’international sénégalais âgé de 28 ans pourrait endosser le maillot du Real Madrid. En effet, l’entraîneur des Merengue, Zinedine Zidane, apprécie énormément Mané. Il aimerait bien pouvoir s’appuyer sur le dynamiteur africain la saison prochaine.

Si Liverpool perdait Sadio Mané, alors il faudrait recruter un nouvel attaquant de qualité dans le cadre du marché des transferts. Pour The Sun, le club de la Mersey lorgne Kylian Mbappé. Le média britannique précise même que « ses représentants » auraient « déjà été approchés pour des discussions informelles » en vue d’un transfert éventuel à Anfield.

Mbappé préfère le Real Madrid

Problème : Mbappé semble avoir une préférence pour la Liga espagnole en vue de l’année… 2021 (En savoir plus). Pour l’instant, « KM7 » n’envisage pas vraiment de quitter le PSG. Déclaré intransférable par le duo Al-Khelaïfi – Leonardo, le natif de Bondy aura plus de chances de partir dans un peu plus d’un an… surtout s’il ne prolonge pas son engagement.

Rappelons quand même qu’en décembre dernier, le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, avait fait savoir que son club n’avait « absolument aucune chance » de pouvoir s’offrir « KM7 ». Selon Transfermarkt, la valeur marchande de l’international français âgé de 21 ans est de 180 millions d’euros sur le marché. Ce ne sera pas facile, tant pour le Real que Liverpool, de déloger Kylian Mbappé…

