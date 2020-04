Mercato / PSG : le plan du Real se précise pour Mbappé

D’après Marca, les dirigeants du PSG ne doivent pas trop s’inquiéter, pour le moment, en ce qui concerne l’attaquant Kylian Mbappé.

Ce lundi 13 avril 2020, la une du quotidien espagnol Marca met en avant Erling Haaland et Kylian Mbappé. Pour ce média, le Real Madrid a un « plan d’attaque ambitieux » en ce qui concerne le Norvégien et le Français. En résumé, les Merengue visent Haaland pour cette année « 2020 » et Mbappé pour « 2021 ». Marca précise que des pensionnaires du Stade Santiago Bernabeu jugent que cette mission est « difficile, mais pas impossible ».

Le président Florentino Pérez et consorts misent sur le fait d’avoir « une feuille de route claire » pour remodeler le secteur offensif. En vue du prochain mercato estival, les Merengue veulent s’offrir « un tueur » dans la surface de réparation adverse. Le « mieux placé » sur la short-list est clairement Erling Haaland. En ce qui concerne Kylian Mbappé, Pérez a conscience du fait qu’il « n’a aucun moyen de quitter le PSG cet été ».

La patience pourrait payer pour Mbappé

Le son de cloche sera différent l’année prochaine surtout si « KM7 » ne prolonge pas son contrat. Celui dont il bénéficie actuellement expirera le 30 juin 2022. Dans un peu plus d’un an, les dirigeants parisiens pourraient être contraints de le vendre. Histoire que Mbappé ne quitte pas librement le club en 2022 ce qui serait un cataclysme sportif et financier.

Pour l’instant, Kylian Mbappé « ne juge pas urgent » le fait de « quitter Paris » et surtout pas en mettant le feu aux poudres. Le natif de Bondy veut bien terminer cette saison 2019/2020… si cette dernière repart. Sur la scène internationale, il songe à l’Euro 2021 et aux Jeux Olympiques qui auront aussi lieu l’année prochaine.

Images de IconSport