Mercato : le nom Cristiano Ronaldo refait surface au Real Madrid 

Huit ans après son départ, le nom Cristiano Ronaldo pourrait de nouveau résonner à Madrid. Mais cette fois, c’est la relève qui attire l’attention.

Au Real Madrid, certaines histoires ne s’éteignent jamais vraiment. Celle de Cristiano Ronaldo en fait clairement partie. Meilleur buteur de l’histoire du club avec 450 réalisations et quadruple vainqueur de la Ligue des champions sous le maillot merengue, la légende portugaise continue de marquer l’actualité… indirectement.

Selon plusieurs informations concordantes, son fils aîné, Cristiano Ronaldo Jr, aurait récemment participé à une séance d’entraînement avec les équipes de jeunes du Real Madrid. Une première approche qui pourrait déboucher sur une intégration prochaine au sein de La Fabrica, le réputé centre de formation madrilène.

Un parcours déjà bien tracé

Âgé de 15 ans, Cristiano Ronaldo Jr suit déjà les traces de son père. Passé par les centres de formation de Manchester United et de la Juventus, il évolue actuellement dans l’environnement d’Al-Nassr, le club où son père poursuit sa carrière.

En parallèle, le jeune attaquant a déjà goûté aux sélections de jeunes du Portugal, preuve d’un potentiel surveillé de près. Son profil attire logiquement l’attention des plus grands clubs européens.

Un retour symbolique à Madrid ?

Une signature au Real Madrid aurait une portée hautement symbolique. Elle marquerait le retour du nom Ronaldo dans la capitale espagnole, près d’une décennie après le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus en 2018.

Reste toutefois à savoir si cette piste se concrétisera. À ce stade, il ne s’agit encore que d’une phase d’observation et d’évaluation. Mais du côté de Madrid, l’idée de voir émerger une nouvelle génération portant ce nom mythique ne laisse personne indifférent.

Si l’opération se confirme, ce serait une nouvelle page qui s’ouvrirait pour la famille Ronaldo… et peut-être le début d’une histoire à écrire, cette fois sans l’ombre directe du père.