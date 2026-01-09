Mercato : le Real Madrid prend une décision audacieuse

Alors que l’hiver 2026 s’annonçait comme une période de renforts attendus, le Real Madrid a pris une décision radicale. Malgré les blessures, les lacunes identifiées et les attentes de son entraîneur, la direction madrilène a choisi de ne pas bouger. Un pari assumé, mais jugé risqué de l’autre côté des Pyrénées.

Durant le dernier mercato, le Real Madrid n’avait pourtant pas hésité à investir lourdement. L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc s’était accompagnée d’un profond renouvellement de l’effectif, avec notamment Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono ou encore Álvaro Carreras. Une enveloppe globale estimée à plus de 170 millions d’euros, symbole de l’ambition affichée par le club présidé par Florentino Pérez.

Mais malgré cet effort conséquent, l’ancien milieu de terrain basque espérait encore des ajustements, notamment dans l’axe défensif et au milieu de terrain. Des attentes qui resteront lettre morte cet hiver.

Aucune recrue malgré les alertes

En Espagne, beaucoup imaginaient que le Real corrigerait rapidement certaines failles apparues en première partie de saison. Les prestations irrégulières et les pépins physiques répétés avaient renforcé l’idée d’un besoin urgent de renforts. Plusieurs noms ont ainsi circulé avec insistance, notamment celui de Dayot Upamecano, longtemps présenté comme une priorité défensive.

Mais la piste menant à l’international français s’est progressivement refroidie, le joueur se rapprochant d’une prolongation avec le Bayern Munich. D’autres profils ont également été évoqués, comme Ibrahima Konaté ou Marc Guéhi, sans jamais dépasser le stade de l’intérêt exploratoire. Quant à Nico Schlotterbeck, en fin de contrat à Dortmund, son prix jugé trop élevé pour un transfert hivernal a refroidi les dirigeants madrilènes.

Le Real assume un pari risqué

Selon la presse madrilène, la position du club est désormais claire : aucun euro ne sera dépensé lors de ce mercato d’hiver. Malgré les absences et les fragilités observées, la Casa Blanca fait le choix de la continuité et de la confiance envers le groupe actuel, convaincue qu’il peut aller au bout de la saison sans renfort supplémentaire.

En interne, le retour de Niko Mihic à un poste clé dans le suivi médical est perçu comme un élément rassurant pour mieux gérer les blessures et optimiser la condition physique de l’effectif. Une solution structurelle plutôt qu’un recrutement immédiat.

Ce choix, audacieux pour certains, voire incompréhensible pour d’autres, divise en Espagne. Beaucoup estiment que le Real Madrid joue gros en refusant d’ajuster son effectif dans un contexte aussi exigeant. Reste à savoir si ce pari assumé sera récompensé sur le terrain… ou s’il sera regretté au printemps.