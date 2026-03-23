Mercato : Roberto De Zerbi prêt à rebondir mais à une condition claire

Libre depuis son départ de Marseille, Roberto De Zerbi est déjà au cœur des convoitises. Mais l’entraîneur italien ne compte pas s’engager à n’importe quel prix.

Le marché des entraîneurs s’agite en coulisses. Après la fin de son aventure avec l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi se retrouve libre et particulièrement convoité. À 46 ans, le technicien italien ne manque pas de prétendants, notamment en Premier League, où son passage remarqué à Brighton a laissé une forte impression.

Si la Fiorentina s’est renseignée sur sa situation, c’est surtout en Angleterre que son nom revient avec insistance. Deux clubs se détachent : Manchester United et surtout Tottenham Hotspur, actuellement en grande difficulté.

Du côté des Spurs, la situation devient critique. Enchaînant les mauvais résultats, l’équipe londonienne flirte dangereusement avec la zone rouge. L’avenir d’Igor Tudor s’assombrit, et la direction explore activement des pistes pour relancer la dynamique.

Selon la presse britannique, des discussions ont déjà été engagées avec Roberto De Zerbi et son entourage. Son profil séduit : un entraîneur expérimenté, avec une identité de jeu forte et une capacité reconnue à faire progresser ses équipes.

Une condition qui change tout

Mais l’Italien ne compte pas se précipiter. D’après plusieurs sources, il a posé une condition claire avant toute signature : il n’envisagera de rejoindre Tottenham que si le club se maintient en Premier League.

Un détail loin d’être anodin, puisque les Spurs occupent actuellement une inquiétante 17e place. À ce stade de la saison, rien n’est garanti, et chaque match peut faire basculer leur avenir.

En parallèle, De Zerbi reste attentif aux autres opportunités, notamment du côté de Manchester United et Liverpool. Le choix de son prochain projet sera stratégique, dans une carrière qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Du côté de Tottenham, le temps presse. Entre urgence sportive et décisions structurelles, les prochaines semaines s’annoncent décisives. Et le dossier De Zerbi pourrait bien être l’un des tournants de cette fin de saison.