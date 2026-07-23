Naples : « Nous voulons continuer avec  André-Frank Zambo Anguissa »

André-Frank Zambo Anguissa continuera bien de porter les couleurs de Naples. Alors que plusieurs rumeurs annonçaient un possible départ du milieu camerounais cet été, le directeur sportif Giovanni Manna a mis fin aux spéculations en confirmant que le club comptait toujours sur lui. Une annonce forte qui intervient après plusieurs semaines d’incertitude autour de l’avenir de l’ancien joueur de Fulham.

Le message est clair : Zambo Anguissa reste un pilier du projet napolitain.

🇨🇲 Napoli director Giovanni Manna: “We trust Zambo Anguissa. He’s key player for Napoli and we want to continue with him”. “We’ve already activated the option to keep him for one more year”. 18 juillet 2026

Naples ferme la porte à un départ

Interrogé sur la situation de l’international camerounais, Giovanni Manna s’est montré catégorique.

« Nous faisons confiance à Zambo Anguissa. C’est un joueur clé pour Naples et nous voulons continuer avec lui. Nous avons déjà activé l’option permettant de le conserver une saison supplémentaire. »

Le contrat du milieu de terrain court désormais jusqu’en juin 2027, après l’activation de la clause prévue dans son bail. 0

Un cadre indispensable du milieu napolitain

Depuis son arrivée en 2021, André-Frank Zambo Anguissa s’est imposé comme l’un des hommes forts du Napoli. Champion d’Italie à deux reprises, le Lion Indomptable est apprécié pour sa puissance physique, sa capacité à casser les lignes balle au pied et son impact défensif.

Malgré les nombreuses rumeurs de départ ces derniers mois, notamment en raison de son contrat qui arrivait à échéance en 2027, Naples n’a jamais cessé de le considérer comme un élément essentiel de son effectif. Plusieurs médias italiens rapportaient déjà que Massimiliano Allegri souhaitait absolument conserver le Camerounais au cœur de son entrejeu.

Cette prise de position de Giovanni Manna met donc un terme, au moins provisoirement, aux spéculations. Naples compte bâtir son milieu autour de Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka, Scott McTominay et Kevin De Bruyne, confirmant ainsi la volonté du club de conserver une base expérimentée pour la saison 2026-2027.