Naples : André-Frank Zambo Anguissa vers un départ ?

Après une saison perturbée par les blessures, l’avenir d’André-Frank Zambo Anguissa au SSC Napoli est plus incertain que jamais. Le milieu camerounais pourrait animer le prochain mercato estival.

L’exercice 2025-2026 n’a pas été de tout repos pour André-Frank Zambo Anguissa. Éloigné des terrains pendant plus de trois mois, le milieu des Lions Indomptables a manqué des rendez-vous majeurs, notamment la CAN 2025 et plusieurs matchs décisifs avec Naples.

De retour début mars, l’ancien joueur de Fulham FC tente progressivement de retrouver son meilleur niveau. Mais cette longue indisponibilité a forcément relancé les interrogations autour de son avenir.

Malgré cette période compliquée, Zambo Anguissa conserve une belle cote sur le marché. Son profil de milieu box-to-box, capable d’impacter le jeu dans les deux surfaces, reste rare et précieux.

L’ancien international camerounais Bernard Tchoutang ne s’y trompe pas, comparant même son compatriote à Marc-Vivien Foé pour son volume de jeu et son intelligence tactique.

Des qualités qui expliquent pourquoi Naples continue de lui faire confiance, mais aussi pourquoi plusieurs clubs surveillent sa situation de près.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Zambo Anguissa n’est pas officiellement sur le marché. Mais en interne, la question d’un départ cet été commence à se poser.

Un retour en Angleterre pourrait séduire le joueur, lui qui connaît déjà parfaitement la Premier League. Des pistes du côté de Galatasaray SK ou même de l’Arabie saoudite sont également évoquées.

Dans ce contexte, tout dépendra de ses ambitions sportives, mais aussi des offres qui arriveront sur la table des dirigeants napolitains.

Naples face à un choix stratégique

Avec 20 matchs, 4 buts et 2 passes décisives cette saison, Zambo Anguissa reste un élément important de l’effectif napolitain. Mais à l’approche d’un nouveau cycle, le club italien devra trancher.

Faut-il miser sur son retour au plus haut niveau ou profiter de sa valeur marchande pour reconstruire ?

Une chose est sûre : le dossier Zambo Anguissa sera l’un des feuilletons à suivre de près lors du prochain mercato.