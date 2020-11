Mercato / PSG : pour Neymar, c’était vraiment chaud bouillant !

L’ancien dirigeant du FC Barcelone, Javier Bordas, est revenu sur le feuilleton Neymar lors du mercato estival 2019.

A l’époque, l’attaquant désirait tourner le dos au PSG et faire son grand retour au FC Barcelone. Lors d’un entretien accordé à El Mundo Deportivo, Bordas a assuré que les Blaugrana voulaient « vraiment qu’il vienne ». Lui et d’autres décideurs avaient fait le maximum afin d’entériner son transfert. « On a demandé au PSG de nous faire une offre. Ils n’ont jamais rien accepté comme pour Verratti, Marquinhos ou Thiago Silva. Ce n’est pas un club vendeur. »

Javier Bordas a ajouté que les Blaugrana étaient, à un moment donné en tout cas, « très proches » de faire mouche au sujet de Neymar. Même « une différence d’argent » ne posait pas problème étant donné que le père de l’attaquant brésilien l’avait « mise » sur la table des négociations. Mais finalement, le Paris Saint-Germain a refusé de céder le natif de Mogi das Cruzes. Lors de cette année 2020, la pandémie de coronavirus a fragilisé bon nombre de clubs, dont le FC Barcelone, sur le plan financier.

Neymar, trop cher pour le Barça…

Du coup, des décideurs du club catalan étaient inquiets à propos du come-back éventuel de Neymar. « Ils ont fixé un cap et on ne pouvait pas aller plus loin. Certains joueurs ont proposé de reporter une partie de leur salaire pour que Neymar puisse revenir. » De son côté, le Brésilien était toujours d’accord afin de renoncer à « beaucoup d’argent » pour enfiler de nouveau le maillot du Barça. Finalement, « Ney » n’a pas mis le feu aux poudres afin de quitter le PSG où son contrat expirera le 30 juin 2022.

Puis Bordas a révélé connaître « la vraie raison de son départ » du FC Barcelone lors du mercato estival 2017. En effet, l’attaquant lui a « dit » pourquoi il misait sur une telle option à l’époque. Javier Bordas n’a pas souhaité en dévoiler plus à ce sujet. « Je préfère qu’il le dise », a-t-il indiqué simplement. Toutefois, il a assuré que Neymar n’est pas parti afin de ne plus être dans l’ombre de Lionel Messi. « Il ne m’a pas dit cela. Je ne pense pas que ce soit à cause de ça. Il veut être le numéro un. Il sait que lorsque Messi cessera de l’être, il le sera. »

Images de IconSport