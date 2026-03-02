Nicolas Anelka dévoile ses deux joueurs préférés

En marge d’un événement universitaire à Barcelone, Nicolas Anelka a dévoilé ses joueurs préférés du moment. L’ancien international français place Lamine Yamal et Kylian Mbappé au sommet de sa hiérarchie actuelle.

Présent à Barcelone pour la Students Nations World Cup, Nicolas Anelka n’a pas esquivé les questions sur le football actuel. À 46 ans, celui qui a porté les couleurs d’Arsenal FC, du Real Madrid CF ou encore de Chelsea FC continue d’observer le jeu avec un œil affûté. Et lorsqu’il s’agit de désigner les joueurs qui le font vibrer aujourd’hui, sa réponse est limpide.

“Lamine Yamal et Kylian Mbappé sont mes deux joueurs préférés. Deux joueurs de qualité. L’un au Barça, l’autre au Real.” Pas besoin d’en dire plus pour comprendre la portée du message.

D’un côté, Lamine Yamal. À seulement 18 ans, le prodige du FC Barcelona incarne la créativité brute. Capable d’éliminer en un contre un, d’accélérer le tempo ou d’inventer un geste que personne n’avait vu venir, il représente cette fraîcheur qui rappelle les grandes heures blaugranas. Sa précocité impressionne, mais c’est surtout sa maturité technique qui intrigue les anciens.

De l’autre, Kylian Mbappé, désormais figure de proue du Real Madrid CF. Malgré une récente blessure au genou, Anelka reste serein : “Il se repose et cela sera bon pour lui.” Une phrase simple, presque paternelle, qui souligne l’importance de la gestion physique au très haut niveau. Mbappé, lui, n’a plus rien à prouver. Vitesse, efficacité, sens du but : il demeure une référence mondiale et le leader offensif des Bleus.

Qu’il s’agisse d’une coïncidence ou non, le choix de Nicolas Anelka met en lumière l’éternelle rivalité historique entre le Barça et le Real.