PSG : Luis Enrique courtisé, un géant anglais prêt à passer à l’action ?

Sous contrat à Paris, Luis Enrique suscite déjà l’intérêt à l’étranger. Et un club de Premier League serait prêt à tout pour l’attirer.

L’avenir de Luis Enrique au Paris Saint-Germain fait déjà parler. Lié au club de la capitale jusqu’en 2027, l’entraîneur espagnol pourrait même prolonger son aventure parisienne jusqu’en 2030. Mais en parallèle, certaines rumeurs venues d’Angleterre viennent semer le doute.

Car du côté de Manchester United, la recherche d’un entraîneur pour la saison prochaine est lancée. Après un intérim assuré sur le banc, les Red Devils explorent plusieurs pistes, et le profil de Luis Enrique figure désormais parmi les priorités.

Selon des informations venues de la presse britannique, le nom du technicien parisien revient avec insistance dans les discussions internes du club mancunien. Son expérience au plus haut niveau, son style de jeu et sa capacité à gérer les grands vestiaires séduisent particulièrement.

Certains observateurs évoquent même une volonté forte de Manchester United de tenter sa chance, quitte à mettre les moyens pour convaincre l’entraîneur espagnol.

« On peut se demander pourquoi il quitterait le PSG maintenant, mais les rumeurs d’un départ cet été vont bon train, et il a depuis longtemps exprimé son désir d’évoluer en Premier League », a expliqué le journaliste espagnol Miguel Delaney.

La Premier League, un objectif assumé

De son côté, Luis Enrique n’a jamais caché son attrait pour la Premier League. L’idée de découvrir le championnat anglais fait partie de ses ambitions à moyen terme, ce qui alimente logiquement les spéculations autour de son avenir.

Pour autant, un départ cet été reste loin d’être acté. Le PSG compte sur lui pour poursuivre son projet et pourrait rapidement entamer des discussions pour prolonger son contrat.

Reste donc une question : Paris parviendra-t-il à sécuriser son entraîneur… ou Manchester United réussira-t-il à créer la surprise ?