Real Madrid-Atlético Madrid : Vinicius Junior recadre Diego Simeone après le match tendu de Supercoupe

La demi-finale de Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et l’Atlético n’a pas seulement livré un verdict sportif. Elle a aussi ravivé la rivalité brûlante entre Vinicius Junior et Diego Simeone, entre provocation en bord de terrain et réponse cinglante sur les réseaux sociaux.

Il y a des matches qui se jouent bien au-delà du ballon. Mercredi soir, lors de la victoire madrilène face à l’Atlético (2-1), la tension est une nouvelle fois montée d’un cran entre Vinicius Junior et Diego Simeone, deux figures centrales d’un derby devenu incandescent ces dernières saisons.

Agacé par l’attitude et l’influence du Brésilien sur la rencontre, Simeone n’a pas résisté à la tentation du chambrage. En bord de terrain, le technicien argentin a lancé une pique directe à destination de Vinicius, évoquant même l’avenir du joueur au Real Madrid et l’autorité de Florentino Pérez. Une sortie captée par les caméras, rapidement relayée, et qui n’a évidemment pas manqué de faire réagir.

En conférence de presse, Simeone a tenté d’éteindre l’incendie, assurant que tout restait cantonné au rectangle vert et qu’il conservait du respect pour les joueurs madrilènes. Un discours d’apaisement qui n’a pas empêché Vinicius de répondre… à sa manière.

Une réplique signée Vinicius

Plutôt que de prolonger la polémique face aux micros, l’ailier du Real Madrid a choisi le terrain qu’il maîtrise le mieux hors pelouse : les réseaux sociaux. En quelques mots, Vinicius a glissé une réponse aussi brève que tranchante, évoquant une nouvelle défaite infligée à l’Atlético, comme pour rappeler que le tableau d’affichage restait le seul juge.

Une manière de conclure un nouvel épisode d’un duel personnel devenu presque ritualisé entre le Brésilien et le coach de l’Atlético de Madrid. Provocations, regards appuyés, mots forts : tout y était, une fois encore, dans ce derby où chaque détail compte.

Sur le terrain, le Real a validé son billet pour la finale. En dehors, Vinicius et Simeone ont ajouté une ligne de plus à une rivalité déjà bien fournie. Et à Madrid, tout le monde sait que ce genre d’épisodes ne disparaît jamais vraiment… il attend simplement le prochain affrontement pour ressurgir.