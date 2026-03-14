Real Madrid : un conflit majeur se prépare avec Kylian Mbappé 

La situation de Kylian Mbappé commence à inquiéter du côté du Real Madrid. L’attaquant français a repris l’entraînement vendredi afin d’évaluer ses sensations, alors que deux matchs décisifs se profilent pour les Merengue : le choc de UEFA Champions League face à Manchester City et le derby contre Atlético de Madrid au Santiago Bernabéu.

Mais derrière ces échéances se cache un autre enjeu majeur : la trêve internationale avec l’Équipe de France de football.

À partir du 23 mars, la sélection dirigée par Didier Deschamps doit disputer deux matchs amicaux aux États-Unis. Les Bleus affronteront d’abord Équipe du Brésil de football à Boston avant de se mesurer à Équipe de Colombie de football quelques jours plus tard à Washington.

Ces rencontres ont aussi une dimension commerciale importante, dans un pays qui accueillera la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Mbappé y est attendu comme l’une des principales têtes d’affiche.

Le Real Madrid pourrait bloquer Mbappé

Le problème pourrait surgir si l’attaquant madrilène ne joue ni contre Manchester City ni face à l’Atlético. Dans ce cas, le Real Madrid pourrait décider de ne pas libérer Mbappé pour l’équipe de France, à condition de présenter un rapport médical attestant de sa blessure au genou.

Le règlement de la FIFA oblige normalement les clubs à mettre leurs joueurs à disposition des sélections nationales lors des fenêtres internationales. Mais une exception existe : un joueur blessé peut être retenu par son club si un certificat médical le justifie.

Dans ce scénario, la Fédération française pourrait demander à Mbappé de se présenter à Clairefontaine pour un examen médical afin de vérifier son état de santé.

Les prochains jours seront donc décisifs. Entre les impératifs sportifs du Real Madrid et les intérêts de l’équipe de France, la gestion de la blessure de Mbappé est un véritable casse-tête.