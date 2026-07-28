Tirage EuroMillions : les numéros gagnants du mardi 28 juillet 2026

Le tirage EuroMillions – My Million du mardi 28 juillet 2026 a livré son verdict. Découvrez les cinq numéros gagnants, les deux étoiles ainsi que le code My Million qui permet à un joueur en France de remporter un million d’euros.

Le jackpot de 78 millions d’euros n’a pas été remporté lors de ce tirage. Un joueur a toutefois trouvé les cinq bons numéros et une étoile, tandis qu’un nouveau participant devient millionnaire grâce au code My Million.

Résultats EuroMillions du mardi 28 juillet 2026 5 7 24 30 49 Étoiles : 10 11 CODE MY MILLION : GA 472 5470

Le jackpot de 78 millions d’euros n’a pas été remporté

Aucun joueur n’est parvenu à trouver les cinq bons numéros et les deux étoiles lors du tirage EuroMillions du mardi 28 juillet 2026. Le jackpot de 78 millions d’euros reste donc en jeu.

Un participant a toutefois trouvé les cinq bons numéros et une étoile, ce qui lui permet de décrocher un gain de rang 2. En France, le détenteur du code GA 472 5470 remporte un million d’euros grâce à My Million.

Comment récupérer ses gains EuroMillions ?

Les gains remportés avec une grille jouée sur le site ou l’application FDJ sont automatiquement crédités sur le compte du joueur. Pour une grille validée dans un point de vente, les gains ne dépassant pas 30 000 euros peuvent être retirés auprès d’un détaillant agréé sur présentation du reçu.

Les gains supérieurs à 30 000 euros et inférieurs à 500 000 euros doivent être réclamés dans un centre de paiement FDJ. À partir de 500 000 euros, les grands gagnants bénéficient d’un accompagnement personnalisé.

Quand aura lieu le prochain tirage EuroMillions ?

Le prochain tirage EuroMillions – My Million est prévu le vendredi 31 juillet 2026. Près de 89 millions d’euros seront mis en jeu, avec un nouveau millionnaire garanti en France grâce au code My Million.

Retrouvez tous les soirs les derniers résultats Loto FDJ, Keno, EuroMillions et Premier Bet 5/90.