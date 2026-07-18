Le rêve de Xavi ne passe plus forcément par un grand club européen. L’ancien entraîneur du FC Barcelone a clairement affiché ses ambitions : il souhaite désormais prendre les commandes d’une sélection nationale et vivre les émotions d’une grande compétition internationale.

Sans poste depuis son départ du Barça, le technicien espagnol assure que cette perspective correspond davantage à ses aspirations personnelles et familiales.

Xavi veut vivre un Mondial sur un banc de touche

Interrogé sur son avenir, Xavi n’a laissé aucune place au doute. L’ancien milieu de terrain du FC Barcelone et de la Roja a reconnu publiquement qu’il rêvait d’entraîner une équipe nationale.

« Je veux entraîner une sélection, je le dis ouvertement ! Cela me conviendrait. Un club ne me laisserait pas autant de temps avec ma famille… », a-t-il expliqué.

Le champion du monde 2010 estime qu’un poste de sélectionneur lui offrirait un meilleur équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle, tout en lui permettant de continuer à évoluer au plus haut niveau.

🚨 Xavi 🇪🇸 : « JE VEUX ENTRAÎNER UNE SÉLECTION, JE LE DIS OUVERTEMENT ! 🗣️ Cela me conviendrait.. Un club ne me laisserait pas autant de temps avec ma famille… » « Je suis motivé pour participer à un Mondial, un EURO, une CAN, une Coupe d’Asie… » 👀 Source

Le rêve de Xavi dépasse l’Europe

Xavi ne se limite d’ailleurs pas à la sélection espagnole. L’ancien maestro catalan s’est dit prêt à relever un défi partout dans le monde.

« Je suis motivé pour participer à un Mondial, un EURO, une CAN, une Coupe d’Asie… », a-t-il ajouté.

Cette déclaration ouvre la porte à de nombreuses fédérations. Après avoir remporté la Liga avec le FC Barcelone en 2023, Xavi semble désormais prêt à écrire un nouveau chapitre de sa carrière sur la scène internationale. Son expérience de joueur, marquée par un sacre en Coupe du monde et deux titres européens avec l’Espagne, fait déjà de lui un candidat crédible pour plusieurs sélections ambitieuses.