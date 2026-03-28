Angleterre : l’Uruguay brise l’invincibilité des anglais ! 

L’Angleterre n’a pas convaincu face à l’Uruguay (1-1). Entre erreurs et tensions, les doutes persistent avant le Mondial.

À Wembley, l’Angleterre espérait se rassurer face à l’Uruguay lors de ce match amical. Mais au terme d’une rencontre hachée et tendue, les Three Lions ont dû se contenter d’un nul (1-1), loin de répondre aux attentes.

Au-delà du score, c’est surtout le contenu qui interroge. Imprécisions techniques, manque de fluidité et difficulté à imposer un rythme constant ont marqué la prestation anglaise. Une copie jugée insuffisante à quelques mois de la Coupe du monde 2026.

Rapidement, la rencontre a basculé dans un climat tendu, marqué par de nombreux contacts rugueux et des décisions arbitrales contestées. L’Angleterre pensait pouvoir gérer son avantage, mais le scénario a basculé en toute fin de match.

Dans le temps additionnel, un penalty accordé à l’Uruguay a permis à Federico Valverde d’égaliser, plongeant Wembley dans l’incompréhension. Une décision qui a provoqué la colère du banc anglais.

Au coup de sifflet final, Thomas Tuchel et Jude Bellingham se sont dirigés vers l’arbitre pour exprimer leur mécontentement, illustrant la frustration générale.

Une équipe encore en construction

Au-delà de l’arbitrage, ce match met en lumière les limites actuelles de l’Angleterre. Certains joueurs ont montré des signes positifs, mais l’ensemble reste fragile.

Dans la presse britannique, le constat est sévère. Plusieurs médias évoquent une performance « catastrophique », pointant à la fois les lacunes défensives et le manque de cohésion collective.

Pour Thomas Tuchel, le chantier reste important. Le sélectionneur allemand doit encore trouver les bons équilibres et construire une équipe capable de rivaliser avec les meilleures nations.

À ce stade de la préparation, ce nul face à l’Uruguay agit comme un rappel : le potentiel est là, mais le niveau affiché reste insuffisant pour viser haut lors du prochain Mondial.