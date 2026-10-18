Arsenal face à Nottingham Forest : Saka de retour pour un XI de départ renforcé

Arsenal aborde ce déplacement à Nottingham Forest avec une priorité nette : gagner cette rencontre de championnat avant de penser aux prochaines échéances européennes. Le retour de Bukayo Saka, absent pour une petite gêne lors du dernier match en milieu de semaine, est au centre des attentions. Entré en jeu en fin de match, il a rapidement influencé le cours du jeu, montrant qu’il était prêt à reprendre sa place de titulaire.

Des retours clés pour retrouver leur maîtrise

L’importance de Saka dans le dispositif d’Arsenal ne fait aucun doute. Sa présence apporte une largeur offensive, une capacité à porter le ballon avec intention et à mettre la défense adverse sous pression. Son retour devrait donc naturellement se traduire par sa titularisation face à Nottingham Forest.

En soutien, Kai Havertz et Martin Odegaard sont attendus dans le onze de départ, ce qui permettra à Arsenal de retrouver une meilleure maîtrise du milieu de terrain et une fluidité plus nette dans les derniers gestes offensifs. Cette configuration offre aussi une bonne cohérence tactique puisque l’équipe dispose déjà de deux victoires en Ligue Europa cette saison, évitant ainsi la nécessité de rotations importantes.

Options défensives et offensives

Riccardo Calafiori pourrait profiter d’une opportunité en étant titularisé à gauche après avoir été ménagé pendant la dernière rencontre. Concernant le poste de latéral droit, le choix d’Arteta pourrait porter sur Ben White, plus reposé que Jurrien Timber qui est encore géré prudemment après ses soucis physiques.

En attaque, Eberechi Eze a marqué des points grâce à son but contre Lille, tandis que Viktor Gyokeres et Mikel Merino ont montré moins d’arguments pour être alignés d’entrée. Noni Madueke reste une option sur le flanc gauche en l’absence de Christos Tzolis, blessé à la cuisse lors d’une sélection avec la Grèce.

État des joueurs et préparation au Bayern

Martin Zubimendi pourrait faire son retour dans le groupe, alors que Piero Hincapie est toujours indisponible pour cause de blessure à la cheville. William Saliba continue de progresser en entraînement individuel après une grave blessure au dos, mais encore sans reprise collective.

Malgré un déplacement important à Munich à venir, Arsenal ne compte pas modifier sa stratégie ici. L’objectif est de jouer avec rythme et autorité pour décrocher les trois points indispensables à la course au titre en Premier League.

La rencontre débutera dimanche 18 octobre 2026 à 16h30 (heure de Londres) au City Ground, où Arsenal s’attend à un défi compliqué mais compte bien s’imposer avec ses joueurs clés de retour.