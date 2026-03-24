Atlético de Madrid : Antoine Griezmann fait ses adieux, « ce club est ma maison »

C’est une page majeure du football européen qui se tourne. Antoine Griezmann a officialisé son départ de l’Atlético de Madrid à l’issue de la saison, avant de rejoindre la MLS.

L’histoire entre Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid touche à sa fin. Après plus de vingt ans passés en Espagne, entre la Real Sociedad, le FC Barcelone et surtout le club madrilène, l’attaquant français s’apprête à relever un nouveau défi du côté des États-Unis.

À 35 ans, le champion du monde 2018 rejoindra Orlando City à l’été 2026. Mais avant de tourner définitivement la page, il a tenu à adresser un message fort aux supporters rojiblancos.

Dans une déclaration publiée par le club, Griezmann n’a pas caché son attachement profond à l’Atlético. « Ce club est ma maison et vous êtes ma famille », a-t-il confié, évoquant un parcours marqué par « des matchs inoubliables, des buts et des joies ».

Un lien fort, construit sur près d’une décennie sous le maillot madrilène, entre 2014 et 2019 puis depuis son retour en 2021.

Une fin d’aventure pas encore actée

Si son départ est désormais acté, Antoine Griezmann reste pleinement concentré sur ses derniers mois avec l’Atlético. L’international français veut conclure cette aventure de la meilleure des manières.

« Je ne pars pas encore. Il me reste des mois à passer sous ce maillot, des mois pour tout donner dans notre stade et à l’extérieur, pour soulever cette Coupe du Roi (face à la Real Sociedad, le 18 avril) et pour rêver d’aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Nous avons encore de nombreuses occasions d’être heureux devant nous. Je veux que chaque minute qui me reste ici soit un hommage à ce blason. Le meilleur reste à venir.»,

a-t-il insisté, affichant ses ambitions pour la fin de saison, notamment en Coupe du Roi et en Ligue des champions.

Déterminé à quitter le club sur une note positive, Griezmann promet de se battre jusqu’au bout : « Mon présent reste rojiblanco jusqu’au dernier souffle de cette saison ».

Un message fort, à l’image de l’histoire qu’il aura écrite avec l’Atlético de Madrid. Et la promesse d’une séparation pleine d’émotion.