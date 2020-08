Bayern : Müller a pris plaisir à brutaliser le Barça

L’attaquant Thomas Müller a été l’un des grands acteurs de la victoire historique (8-2) du Bayern Munich face au Barça vendredi soir en Ligue des Champions.

Thomas Müller a été élu homme du match par l’UEFA vendredi soir en quarts de finale de la Ligue des Champions. Auteur d’un doublé, l’attaquant du Bayern Munich a grandement participé à la victoire phénoménale (8-2) obtenue face au FC Barcelone. Une victoire qui n’est pas sans rappeler celle de l’Allemagne face au Brésil lors de la Coupe du monde 2014 (7-1), à laquelle il avait également participé.

Müller compare avec le 7-1 face au Brésil

« C’est une soirée très spéciale. La manière dont nous avons joué, c’était très particulier. Lors du 7-1 au Brésil, nous n’avions pas eu autant le contrôle. Nous avions été bons, certes, mais, ce soir (hier), nous avons été brutalement dominateurs », a savouré Thomas Müller au micro de Sky Germany. « Nous n’avons laissé aucun espace à leurs milieux de terrain. Nous voulions les dominer dès la première minute, et nous avons fait une super première période », a-t-il ajouté. 4-1 à la mi-temps, 8-2 à la fin, le Bayern n’a jamais laissé respirer les Blaugrana.

Pour autant, rien n’est encore fait, comme le rappelle l’entraîneur Hans-Dieter Flick. « On savait que si on mettait la pression à Barcelone, ils pouvaient faire une erreur que nous pourrions utiliser, et nous marquons nos deux premiers buts sur nos deux premières occasions, ça a donc été optimal. Mais Barcelone a une énorme qualité offensive, et il nous a fallu faire beaucoup d’efforts, ça a été un dur travail pour notre secteur défensif. Mais ce n’est qu’un match, oui, on peut dire que c’est un signal aux adversaires, mais maintenant nous avons un autre match devant nous, qui débutera à 0-0 », a commenté le coach allemand.

Images de IconSport