Mercato / PSG : les dirigeants prêts à faire un geste fort ?

Le latéral gauche Juan Bernat croise les doigts afin de bénéficier d’un nouveau contrat au PSG.

Rappelons qu’il y a un peu plus de deux mois, le footballeur espagnol avait été victime d ‘une grave blessure au niveau du genou gauche. Bernat ne pourra pas rejouer pendant plusieurs mois avec le PSG. On peut s’interroger à propos de son avenir au Parc des Princes. En effet, son contrat avec le club de la capitale française expirera le 30 juin 2021.

Est-ce que les dirigeants du Paris Saint-Germain lui offriront un nouvel engagement… alors qu’on ne sait pas s’il reviendra à son meilleur niveau ? Lors d’une interview accordée à l’AFP, Juan Bernat a confié que « les négociations sont ouvertes ». Pour le moment « rien n’est fait ».

Bernat a un faible pour la Liga

Toutefois, l’ancien pensionnaire du Bayern Munich et de Valence – qui espère rejouer en février ou mars – pense « qu’elles aboutiront ». Le footballeur âgé de 27 ans a répété être « très content à Paris ». Il veut donc « rester de nombreuses années ici ». Malgré cela, Bernat n’a pas caché qu’il aimerait « rejouer un jour » en Liga espagnole. C’est logique puisque « c’est le championnat » de son pays natal.

Avec le recul, il pense n’avoir « pas pu beaucoup en profiter ». Lorsqu’il avait 21 ans, il avait choisi de quitter Valence et de signer au Bayern. Pour en revenir au PSG, il faudra suivre de près ce que feront Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo à propos de Juan Bernat au cours des semaines et des mois à venir…

