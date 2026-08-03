Caen : Matthieu Bodmer fait une étonnante promesse à Kylian Mbappé

Nouveau directeur du football du SM Caen, Matthieu Bodmer entend prendre en main le projet sportif sans ajouter une pression supplémentaire sur les épaules de Kylian Mbappé. L’ancien milieu de terrain veut permettre au propriétaire du club normand de rester concentré sur sa carrière de joueur et rêve même de lui rendre, un jour, un club assaini.

Matthieu Bodmer sait parfaitement dans quel environnement il vient de mettre les pieds. Désormais directeur du football du Stade Malherbe de Caen, qui évolue en Ligue 3, l’ancien joueur du PSG, de l’OL ou encore du LOSC arrive dans un club dont le propriétaire n’est autre que Kylian Mbappé.

Une situation particulière. À 27 ans, l’attaquant du Real Madrid doit poursuivre sa carrière au plus haut niveau tout en voyant le destin du club normand auquel il est financièrement lié régulièrement associé à son nom. Bodmer souhaite justement lui enlever ce poids.

« Ne te casse pas la tête avec nous »

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le nouveau dirigeant caennais a expliqué très clairement la relation qu’il aimerait construire avec Mbappé. Son objectif ultime serait même de ne pas avoir besoin de solliciter constamment l’international français.

« Moi, mon kif ultime, c’est de dire à Kylian : « Écoute, ne te casse pas la tête avec nous, on va faire le truc, merci pour l’argent que tu as pu mettre au départ. » »

Bodmer veut ainsi prendre ses responsabilités et construire une organisation suffisamment solide pour fonctionner sans intervention permanente du propriétaire.

Son message à Mbappé va même beaucoup plus loin :

« On va essayer de te rendre le club le plus propre possible. Continue à jouer pour être au sommet le plus longtemps possible, fais kiffer les gens, gagne des titres, ramène-nous une autre Coupe du monde, et nous, on va s’occuper de ton club pour que tu aies le moins de problèmes avec. »

Une déclaration qui résume la philosophie avec laquelle Bodmer entend mener sa mission. Kylian Mbappé apporte les moyens et porte le projet en tant que propriétaire, mais la gestion quotidienne doit revenir aux dirigeants installés à Caen.

Désormais directeur du football à Caen (en Ligue 3), MATTHIEU BODMER 🇫🇷 VEUT TOUT FAIRE POUR QUE MBAPPÉ NE SOIT PAS EMBÊTÉ PAR LA SITUATION DU CLUB 😌 : « Moi mon kif ultime, c’est de dire à Kylian 😁 : « Écoute, ne te casse pas la tête avec nous, on va faire le truc, merci pour l’argent que tu as pu mettre au départ. On va essayer de te rendre le club le plus propre possible. Continue à jouer pour être au sommet le plus longtemps possible, fais kiffer les gens, gagne des titres, ramène-nous une autre Coupe du monde, et nous, on va s’occuper de ton club pour que tu aies le moins de problèmes avec. » On s’est croisés plusieurs fois, au Parc des Princes ou à l’inauguration du Campus PSG. Mais, dans le cadre de mon arrivée à Caen, jamais. Le jour où nous devrons échanger, ça se fera naturellement. Il a une carrière à gérer ! » — L’ÉQUIPE

2 août 2026

Bodmer n’a pas encore parlé à Mbappé

Autre détail étonnant : Matthieu Bodmer assure ne pas avoir directement échangé avec Kylian Mbappé au sujet de sa prise de fonctions à Caen.

Les deux hommes se connaissent pourtant. Ils se sont notamment croisés au Parc des Princes ainsi qu’à l’occasion de l’inauguration du Campus PSG. Mais concernant le projet caennais, aucune grande discussion n’a encore eu lieu.

« Dans le cadre de mon arrivée à Caen, jamais. Le jour où nous devrons échanger, ça se fera naturellement. Il a une carrière à gérer ! »

Une manière supplémentaire pour Bodmer d’insister sur sa volonté de protéger Mbappé des problèmes quotidiens du club.

Le défi reste considérable. Après les difficultés sportives rencontrées par Caen, le nouveau directeur du football doit reconstruire une équipe compétitive et surtout redonner de la stabilité à un projet placé sous une immense exposition médiatique depuis l’arrivée de la famille Mbappé.

Pour Bodmer, la répartition des rôles semble néanmoins déjà claire : à Mbappé de continuer à marquer, gagner des trophées et poursuivre sa quête d’une nouvelle Coupe du monde avec les Bleus. À lui et aux dirigeants caennais de remettre le Stade Malherbe sur les rails.