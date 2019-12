Mercato / PSG : un gros coup de massue pour Cavani ?

Les dirigeants de l’Atletico Madrid pourraient faire une croix sur Edinson Cavani (PSG) en vue de l’année 2020.

Si on se réfère à Marca, on apprend que les Rojiblancos ne lorgnent pas seulement « El Matador ». En effet, le club espagnol s’intéresse de très près à Paco Alcacer. Cette saison, l’Espagnol âgé de 26 ans a disputé 15 matches avec le Borussia Dortmund. A la clé, 7 buts et 2 passes décisives. Apparemment, Alcacer a fait savoir aux dirigeants du club allemand qu’il désirait changer d’air cet hiver.

La venue de la pépite Erling Haaland (Red Bull Salzbourg) au BVB 09 renforcerait encore son envie de relever un nouveau défi. Paco Alcacer semble donc craindre le fait de voir son statut encore se détériorer au Westfalenstadion suite au transfert du Norvégien. Pour Marca, il y a déjà eu « des contacts » entre l’ex-footballeur de Valence, qui veut rentrer en Espagne, et les décideurs de l’Atletico Madrid.

Cavani trop gourmand pour l’Atletico ?

Au niveau salarial, Alcacer touche moins d’argent que Cavani au PSG. Cela pourrait faire pencher la balance en sa faveur… En effet, les Rojiblancos craignent de se mettre dans le rouge en offrant un salaire astronomique à l’Uruguayen. Toujours d’après Marca, l’Atletico Madrid songe à un prêt de six mois assorti d’une option d’achat obligatoire.

Une telle formule pourrait convenir à Dortmund. Les Borussen seraient ravis d’avoir la garantie d’obtenir un chèque de 30 millions d’euros en juin 2020. Au final, le grand perdant dans cette histoire pourrait être Cavani. Alors qu’il se voyait bien signer à l’Atletico il y a encore quelques jours, le footballeur âgé de 32 ans devrait trouver une autre destination en vue de la saison prochaine.

