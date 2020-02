Chelsea : Giroud n’a pas aimé, une leçon pour Lampard

Chelsea s’est lourdement inclinée face au Bayern Munich (0-3) mardi soir en Ligue des Champions. Olivier Giroud était titulaire.

Chelsea a pris une claque (0-3) mardi soir à Stamford Bridge, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le Bayern Munich s’y est imposé grâce à trois buts en seconde mi-temps, deux de Serge Gnabry et un de Robert Lewandowski. Côté londonien, Olivier Giroud était titulaire, pour la deuxième fois en trois jours. Un match difficile pour le Français qui a peu vu la couleur du ballon.

Compliqué pour Giroud

« C’était compliqué de se mettre en valeur. Encore une fois, j’ai essayé de jouer pour mes partenaires, mais j’ai eu peu de ballons dans la surface. Il y a des soirs frustrants comme ça pour un attaquant, où on n’a pas beaucoup d’occasions. Mais, je suis de nature à continuer et à ne pas baisser les bras », a-t-il réagi au micro de RMC Sport. « On a un match ce week-end (à Bournemouth samedi), donc il faut se remettre dedans. Mais oui, c’était dur de se mettre en valeur », a ajouté le champion du monde 2018.

Lampard mesure l’écart entre Chelsea et le Bayern

De son côté, son entraîneur Frank Lampard a admis la supériorité des Bavarois. « Le niveau du Bayern était fantastique. On n’a pas réussi à être au rendez-vous, on est évidemment déçus, c’est une dure leçon de réalité pour les joueurs, mais c’est ça le foot en Ligue des Champions », a-t-il constaté. « Nous, on essaye d’être dans le top 4 cette saison pour nous améliorer cet été. Aujourd’hui, on a vu qu’il y avait du travail, mais je le savais en prenant ce poste », a admis l’Anglais en conférence de presse.

Garde-t-il quand même un petit espoir de qualification dans trois semaines à l’Allianz Arena ? « Maintenant, il faudra aller là-bas avec fierté et ne pas trop penser au score. On sait qu’on a trois buts de retard donc il est assez clair qu’on est dans une très mauvaise situation mais il faudra montrer de la personnalité », a prôné Frank Lampard qui sait qu’il faudrait désormais un miracle pour renverser la tendance.

