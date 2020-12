Chelsea : l’hommage appuyé de Lampard au héros Giroud

L’attaquant de Chelsea, Olivier Giroud a réussi l’exploit de marquer un quadruplé à Séville mercredi soir en Ligue des Champions.

« Quand je suis sur la pelouse, je suis le plus heureux. J’essaie simplement de faire mon travail. J’essaye d’être patient, de garder la foi, toujours. J’essaye d’apporter un plus à l’équipe, et parfois ça peut fonctionner. On a l’impression que tout est possible et ce soir tout était possible », a humblement réagi Olivier Giroud mercredi soir, après avoir inscrit un formidable quadruplé sur le terrain du FC Séville (0-4), lors de la 5e journée de Ligue des Champions. Un but du gauche, un du droit, un de la tête et un penalty : toute la palette y est passée.

Giroud, un exemple pour les jeunes

Très peu utilisé depuis le début de la saison, l’attaquant de 34 ans a réalisé un exploit qui lui aurait permis d’être plus arrogant dans sa déclaration d’après-match. D’autant que lors de la précédente journée, il avait déjà offert la victoire à son équipe à Rennes (1-2). Avec ce quadruplé, Giroud est devenu le plus vieux joueur à inscrire au moins trois buts dans un match de Ligue des Champions, mais aussi le deuxième français à réussir un quadruplé après Bafetimbi Gomis en 2011, ou encore le premier joueur de Chelsea à réaliser cette prouesse toutes compétitions confondues, depuis… Frank Lampard en 2010 contre Aston Villa.

« Nos jeunes doivent prendre Olivier Giroud comme exemple. Il est tellement professionnel », s’est émerveillé l’entraîneur des Blues. « Je ne peux pas lui demander plus. Il n’est pas toujours dans l’équipe, mais ce qu’il montre tous les jours à l’entraînement contribue à rendre l’équipe meilleure. Mettre un quadruplé en Ligue des Champions n’est pas donné à tout le monde. Je suis ravi pour lui », a ajouté Lampard qui va peut-être devoir lui offrir plus de temps de jeu à l’avenir. Dernièrement, l’Anglais avait en tout cas balayé l’idée d’un départ du champion du monde 2018 en janvier.

Images de IconSport