Assister à un match du Real au Santiago Bernabéu est le rêve de beaucoup de supporters francophones, en particulier depuis la rénovation du stade et depuis qu’un certain Kylian M’bappé y a posé ses valises.

Malgré une capacité de près de 84.000 places, c’est pourtant loin d’être simple ! Que ce soit pour une rencontre de gala ou un match contre un mal classé de Liga, on vous donne la procédure à suivre.

Le fonctionnement de la billetterie du Real Madrid

Les billets pour les matchs à domicile sont mis en vente uniquement après confirmation de la date et de l’horaire par LaLiga ou l’UEFA.

Pour un match de championnat, comme un Real Madrid vs Getafe ou un Real Madrid vs Celta Vigo, la vente débute en général entre 7 et 10 jours avant le coup d’envoi.

Pour la Ligue des champions, la fenêtre peut être légèrement plus large, mais les quotas de billets accessibles au public restent très réduits.

La vente s’effectue toujours selon un ordre de priorité :

Socios abonnés

Socios non abonnés

Madridista Premium (programme ouvert aux supporters internationaux).

(programme ouvert aux supporters internationaux). Grand public (uniquement si des places sont encore disponibles)

Dans les faits, pour des affiches comme le clásico Real Madrid vs FC Barcelone, le derby Real Madrid vs Atlético de Madrid ou un quart de finale de Ligue des champions, ne comptez pas sur la vente grand public. Elle est souvent inexistante !

La carte Madridista Premium (environ 35 € par an) permet d’accéder à la billetterie un à deux jours avant le grand public. C’est un vrai avantage, mais au vu de l’engouement pour le club madrilène, cela ne garantit pas d’obtenir d’un billet à chaque match, et encore moins de trouver deux places côte à côte.

Un point important concerne la revente officielle. Lorsqu’un socio ne peut pas assister à un match, il peut remettre son billet en vente sur la plateforme officielle des Merengue.

Cela explique pourquoi des billets peuvent réapparaître 48 heures avant le match, voire parfois le jour même, souvent en Fondo Norte ou Fondo Sur (très rarement en tribunes centrales).

Les solutions pour acheter un billet

La billetterie officielle du Real Madrid est le premier site à consulter.

Elle permet de choisir précisément son emplacement à l’aide d’un plan interactif et vous garantit un billet valide, nominatif et sans mauvaise surprise aux contrôles d’accès.

Pour un match comme Real Madrid vs Rayo Vallecano, les premiers prix se situent généralement entre 70 et 100 €, le plus souvent en Fondo Norte ou Fondo Sur, dans les anneaux supérieurs. Dans les tribunes latérales, cela commence plutôt autour de 120 à 150 €.

Lorsque le site officiel affiche complet, le recours à la revente est fréquent. Les plateformes comme Viagogo, StubHub ou Ticombo proposent des billets pour pratiquement tous les matchs, mais avec des écarts de prix parfois importants. À titre d’exemple, un Real Madrid vs Real Sociedad peut dépasser les 200 € la place, là où le même billet aurait coûté 120 € sur le site officiel.

Attention, ces plateformes ne sont toutefois pas reconnues par la Casa Blanca : si les billets commandés sur ces sites permettent généralement d’accéder au stade, leur validité dépend du vendeur et de la plateforme, et ils ne bénéficient pas des garanties offertes par la billetterie officielle.

Pour faire le tri entre les sites, l’astuce est d’utiliser un comparateur de prix spécialisé. Le site entribunes.com est l’un des plus complets et les plus clairs : sur la page dédiée au Real, vous pouvez comparer les prix des tickets pour tous les matchs du club espagnol, que ce soit en Liga, en Coupe du Roi ou en Ligue des Champions.

Les billets VIP et hospitalité constituent une autre alternative. Ils sont souvent mis en vente bien avant les billets standards et restent parfois encore disponibles quand le stade affiche complet. Ces places se situent principalement en Lateral Oeste ou dans les zones centrales basses, et donnent accès à des salons/loges et services de restauration.

Les tarifs débutent autour de 350-400 € pour un match de Liga standard et augmentent fortement pour les grosses affiches.

Enfin, certaines agences de voyage spécialisées comme P1 Travel ou Champions Travel proposent des formules incluant billet et hébergement. Cette option est bien souvent la meilleure pour des matchs très demandés comme Real Madrid vs Barça ou Real Madrid vs Bayern Munich, lorsque l’objectif principal est de sécuriser l’accès au stade sans dépendre des aléas de la billetterie officielle.

Le choix de la tribune

Le Santiago Bernabéu est structuré autour de quatre tribunes :

Lateral Oeste et Lateral Este , offrant la meilleure visibilité sur l’ensemble du terrain

, offrant la meilleure visibilité sur l’ensemble du terrain Fondo Norte , traditionnellement plus familial

, traditionnellement plus familial Fondo Sur, une tribune plus animée avec la présence de la « Grada Animacion »

Les places les plus accessibles se trouvent généralement en Fondo Norte ou Fondo Sur (derrière les buts), surtout dans les rangs supérieurs.

Les tribunes latérales, en particulier en zones centrales et basses, sont les plus chères mais aussi les plus confortables pour regarder le match.

Dans la pratique, certaines stratégies augmentent nettement les chances d’obtenir un billet :

viser un match de Liga contre un « petit » club comme Osasuna, Mallorca ou Las Palmas plutôt qu’un choc européen

contre un « petit » club comme Osasuna, Mallorca ou Las Palmas plutôt qu’un choc européen accepter de ne pas forcément avoir deux places côte à côte

de ne pas forcément avoir deux places côte à côte surveiller frénétiquement régulièrement la billetterie officielle dans les jours précédant le match pour profiter des remises en vente d’abonnés

En résumé, pour aller voir un match du Real Madrid au Santiago Bernabéu, mettez toutes les chances de votre côté en souscrivant à l’abonnement Madrista Premium et en surveillant la revente officielle.

Pour des affiches très demandées comme un Real Madrid – FC Barcelone ou un match décisif de Ligue des Champions, mieux vaut généralement se tourner vers des solutions alternatives, comme les plateformes de revente ou les offres VIP/hospitalité.