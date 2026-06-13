Argentine : 13 000 supporters privés du Mondial pour une raison inattendue

À quelques jours de l’entrée en lice de l’Argentine à la Coupe du monde 2026, une mesure spectaculaire fait débat. Plus de 13 000 supporters pourraient être privés de stades en raison d’impayés de pension alimentaire.

Le football est une passion nationale en Argentine. Mais même la Coupe du monde 2026 ne permettra pas à certains supporters d’échapper à leurs obligations familiales. Les autorités de Buenos Aires ont décidé de frapper fort en transmettant aux États-Unis une liste de plus de 13 000 parents en défaut de paiement de pension alimentaire.

Conséquence : ces personnes pourraient se voir refuser l’accès aux stades du Mondial nord-américain tant qu’elles n’auront pas régularisé leur situation. Une mesure inédite qui suscite déjà de nombreux débats dans le pays champion du monde.

🚨 LES PARENTS ARGENTINS QUI NE PAYENT PAS LA PENSION ALIMENTAIRE DE LEURS ENFANTS SERONT PRIVÉS DE MONDIAL ! 😳🇦🇷 La mairie de Buenos Aires a transmis aux États-Unis une liste de 13 000 PARENTS qui se verront REFUSER l’accès aux stades. ❌ — Actu Foot (@ActuFoot_)

13 juin 2026

Selon les informations révélées par La Nacion, puis confirmées par plusieurs médias argentins, le gouvernement de la ville de Buenos Aires a partagé avec les autorités américaines les données du registre des débiteurs alimentaires. Cette base de données recense les personnes n’ayant pas respecté leurs obligations financières envers leurs enfants.

L’objectif est clair : empêcher ces supporters d’assister aux rencontres de la Coupe du monde 2026 tant que leur dette n’est pas réglée. Une initiative qui s’inscrit dans un vaste programme de contrôle déjà utilisé dans les stades argentins pour lutter contre les violences et diverses infractions.

Dans un pays où le football occupe une place presque sacrée, la menace est particulièrement dissuasive. Voir Lionel Messi soulever la Coupe du monde en 2022 a marqué toute une génération. Pour beaucoup d’Argentins, assister à un Mondial représente le rêve d’une vie.

Une mesure qui dépasse le cadre du football

Les autorités argentines assument pleinement cette décision. Le message envoyé est simple : les responsabilités parentales passent avant les loisirs. Les personnes concernées ont encore la possibilité de régulariser leur situation avant les matchs afin de retrouver leur droit d’accès aux enceintes sportives.

Cette mesure s’inscrit dans une politique plus large. Au total, près de 34 000 personnes figureraient sur les différentes listes transmises aux autorités nord-américaines, comprenant également des individus faisant l’objet d’interdictions de stade pour violences ou troubles liés au football.

L’Argentine attend son entrée en lice face à l’Algérie

Pendant que cette affaire agite l’opinion publique, l’Albiceleste prépare son entrée dans la Coupe du monde 2026. Les champions du monde en titre débuteront leur tournoi avec l’ambition de conserver leur couronne et de prolonger l’héritage laissé par Diego Maradona et Lionel Messi.

Mais cette fois, certains supporters devront peut-être suivre l’aventure depuis leur salon plutôt que depuis les tribunes américaines. Une situation rare qui rappelle qu’au-delà du football, certaines responsabilités demeurent prioritaires.

Dans un pays où le ballon rond fait battre les cœurs depuis plus d’un siècle, la Coupe du monde 2026 Argentine laissera peut-être une autre leçon : avant de soutenir son équipe, il faut parfois commencer par honorer ses engagements les plus fondamentaux.