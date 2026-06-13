Coupe du monde 2026 : les résultats du vendredi 12 juin

Trois rencontres, huit buts et déjà plusieurs enseignements. Entre la démonstration des États-Unis, le caractère de la Corée du Sud et la résilience du Canada, cette deuxième journée de la Coupe du monde 2026 a offert ses premiers scénarios marquants.

Après l’entrée en lice réussie du Mexique face à l’Afrique du Sud (2-0) lors du match d’ouverture, la Coupe du monde 2026 a poursuivi son lancement avec trois nouvelles affiches disputées vendredi 12 juin. Une journée marquée par la victoire renversante de la Corée du Sud, le premier point historique du Canada à domicile et la démonstration offensive des États-Unis devant leur public.

Alors que les 48 nations engagées rêvent d’écrire leur histoire, certaines sélections ont déjà envoyé un message fort à leurs concurrents. D’autres ont montré qu’elles possédaient les ressources mentales nécessaires pour survivre dans un tournoi aussi exigeant.

Les États-Unis frappent fort, la Corée du Sud renverse tout, le Canada résiste

À Guadalajara, la Corée du Sud a dû s’employer pour venir à bout de la République tchèque (2-1). Pourtant dominés dans le jeu, les Tchèques ont ouvert le score grâce à leur capitaine Ladislav Krejci à l’heure de jeu. Mais les partenaires de Heung-Min Son n’ont jamais paniqué. Hwang In-beom a remis les deux équipes à égalité avant qu’Oh Hyeon-gyu ne fasse exploser le camp coréen à dix minutes de la fin.

Cette victoire permet aux Sud-Coréens de rejoindre le Mexique en tête du groupe A avec trois points. Un départ idéal pour une sélection qui espère retrouver les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2022.

À Toronto, le Canada rêvait d’offrir à ses supporters une première victoire historique en Coupe du monde. Les hommes de Jesse Marsch ont finalement dû se contenter d’un match nul contre la Bosnie-Herzégovine (1-1). Menés depuis la 21e minute après l’ouverture du score de Jovo Lukic, les Canadiens ont longtemps buté sur la défense adverse avant que Cyle Larin n’égalise à la 78e minute.

Ce but possède une valeur symbolique importante puisqu’il s’agit du premier but inscrit par le Canada lors d’un Mondial organisé sur son territoire. Les coorganisateurs conservent ainsi toutes leurs chances de qualification avant leur prochain rendez-vous face au Qatar.

Le résultat le plus spectaculaire de la journée est venu de Los Angeles. Portés par leur public, les États-Unis ont largement dominé le Paraguay (4-1) pour prendre la tête du groupe D. L’attaque américaine a affiché une efficacité redoutable, confirmant les ambitions d’une sélection qui rêve d’un parcours historique à domicile.

Cette large victoire place déjà les Américains dans une position idéale avant d’affronter l’Australie puis la Turquie dans un groupe qui s’annonce particulièrement disputé.

Les résultats du vendredi 12 juin

Corée du Sud 2-1 République tchèque

Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine

États-Unis 4-1 Paraguay

Le classement provisoire des groupes concernés

Groupe A : Mexique (3 pts), Corée du Sud (3 pts), République tchèque (0 pt), Afrique du Sud (0 pt).

Groupe B : Canada (1 pt), Bosnie-Herzégovine (1 pt), Qatar (0 pt), Suisse (0 pt).

Groupe D : États-Unis (3 pts), Australie (0 pt), Turquie (0 pt), Paraguay (0 pt).

La Coupe du monde 2026 n’en est qu’à ses premiers jours, mais cette deuxième journée a déjà offert son lot de rebondissements. Entre les ambitions affichées des États-Unis, la force de caractère de la Corée du Sud et les espoirs maintenus du Canada, le tournoi commence à dessiner ses premières histoires. Et comme souvent dans un Mondial, ce ne sont peut-être que les premières pages d’un récit beaucoup plus grand.