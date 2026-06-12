Coupe du monde 2026 : la Corée du Sud retrouve enfin le goût de la victoire

Il a fallu attendre seize longues années. Seize années de frustrations, de désillusions et d’éliminations pour que la Corée du Sud retrouve enfin le chemin du succès dans un match de Coupe du monde.

En s’imposant 2-1 face à la République tchèque lors de son entrée en lice au Mondial 2026, la sélection asiatique a mis fin à une série qui durait depuis le 12 juin 2010, date de son succès contre la Grèce lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud. Une éternité pour un pays habitué à figurer parmi les meilleures nations du football asiatique.

🚨 LA CORÉE DU SUD RETROUVE ENFIN LE GOÛT DE LA VICTOIRE EN COUPE DU MONDE ! 🇰🇷🔥 Les Sud-Coréens remportent leur premier match dans un Mondial depuis le 12 juin 2010 ! — Actu Foot (@ActuFoot_)

12 juin 2026

Pourtant, tout n’avait pas commencé idéalement pour les hommes de Hong Myung-bo. Opposés à la République tchèque à Guadalajara, les Sud-Coréens ont été surpris en seconde période par une tête de Ladislav Krejčí qui a donné l’avantage aux Européens.

Mais contrairement à certaines campagnes passées, les Guerriers Taeguk n’ont pas craqué. Hwang In-beom a rapidement remis les deux équipes à égalité avant de se transformer en passeur décisif pour Oh Hyeon-gyu, auteur du but de la victoire à dix minutes de la fin.

Ce succès 2-1 permet à la Corée du Sud de démarrer parfaitement sa Coupe du monde et de rejoindre le Mexique en tête du groupe A.

Depuis 2010, une longue traversée du désert

La dernière victoire sud-coréenne en phase finale de Coupe du monde remontait au 12 juin 2010. Ce jour-là, lors du Mondial organisé en Afrique du Sud, les coéquipiers de Park Ji-sung avaient dominé la Grèce sur le score de 2-0 grâce à des réalisations de Lee Jung-soo et du capitaine emblématique des Red Devils.

Depuis cette date, la Corée du Sud avait enchaîné les déceptions. Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, elle n’avait remporté aucun match et avait quitté la compétition dès le premier tour.

En 2018, les Coréens avaient certes réalisé un exploit retentissant en battant l’Allemagne 2-0 lors de la dernière journée de la phase de groupes, provoquant l’élimination historique des champions du monde en titre. Mais ce succès n’avait pas suffi à les qualifier pour les huitièmes de finale.

En 2022 au Qatar, les Asiatiques avaient retrouvé les huitièmes de finale grâce à une victoire mémorable contre le Portugal (2-1), avant d’être éliminés par le Brésil.

Son Heung-min n’a pas marqué, mais il a montré la voie

Curieusement, la star de l’équipe Son Heung-min n’a pas été le héros du soir. L’attaquant de Tottenham a connu une soirée compliquée devant le but, manquant plusieurs occasions franches avant d’être remplacé en fin de rencontre.

Mais son influence dans le jeu et son leadership ont une nouvelle fois été essentiels. Après la rencontre, le sélectionneur Hong Myung-bo a d’ailleurs tenu à défendre son capitaine tout en saluant l’esprit collectif affiché par son équipe.

La Corée du Sud rêve désormais plus grand

Cette victoire est d’autant plus importante qu’elle intervient lors de la 11e participation consécutive de la Corée du Sud à une Coupe du monde, une série que seules quelques grandes nations du football mondial peuvent égaler.

Portée par des joueurs comme Son Heung-min, Lee Kang-in, Hwang In-beom ou encore Oh Hyeon-gyu, la sélection asiatique nourrit désormais de véritables ambitions dans ce Mondial 2026.

Le prochain défi s’annonce colossal avec un affrontement contre le Mexique, pays hôte, dans un groupe où chaque point pourrait compter pour décrocher un billet pour les seizièmes de finale.

Mais une chose est déjà certaine : après seize ans d’attente, la Corée du Sud a enfin retrouvé le sourire sur la scène mondiale. Et ce succès pourrait bien marquer le début d’une belle aventure américaine.