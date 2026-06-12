Coupe du monde 2026 : Heung-Min Son, l’éternel visage de la Corée du Sud depuis 12 ans

Présent au Mondial pour la quatrième fois de sa carrière, Heung-Min Son poursuit une aventure exceptionnelle avec la Corée du Sud. De son apprentissage au Brésil en 2014 à son statut de légende nationale en 2026, l’attaquant de Tottenham a traversé une décennie d’histoire du football asiatique.

Lorsque la Corée du Sud est entrée dans la Coupe du monde 2026, un visage familier était encore là. À 33 ans, Heung-Min Son dispute son quatrième Mondial consécutif après les éditions 2014, 2018 et 2022.

Une longévité rare dans l’histoire du football asiatique. Peu de joueurs sud-coréens ont réussi à porter leur sélection au plus haut niveau pendant plus d’une décennie. Son fait désormais partie de cette catégorie réservée aux légendes.

🇰🇷 Heung-Min Son dispute actuellement sa 4e Coupe du monde 🤩 2014. 2018. 2022. 2026. — Actu Foot (@ActuFoot_)

12 juin 2026

Brésil 2014 : les premiers pas d’un futur leader

À seulement 21 ans, Son découvre la Coupe du monde au Brésil. La Corée du Sud vit un tournoi difficile avec une élimination dès le premier tour après des matchs contre la Russie, l’Algérie et la Belgique.

Malgré cette campagne compliquée, le jeune attaquant inscrit son premier but en Coupe du monde face à l’Algérie à Porto Alegre. Une réalisation symbolique qui annonce déjà l’émergence de celui qui deviendra l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football asiatique.

Russie 2018 : le héros qui fait tomber l’Allemagne

Quatre ans plus tard, Son arrive en Russie avec un tout autre statut. Désormais star de Tottenham, il porte presque à lui seul les ambitions coréennes.

Le moment le plus marquant intervient le 27 juin 2018 à Kazan. Déjà éliminée, la Corée du Sud affronte l’Allemagne, championne du monde en titre. Dans les arrêts de jeu, Son inscrit le but du 2-0 qui scelle l’incroyable élimination de la Mannschaft dès la phase de groupes.

Cette victoire reste l’un des plus grands exploits de l’histoire des Coupes du monde modernes.

Qatar 2022 : le capitaine du miracle

Quelques semaines avant le tournoi, Son inquiète tout un pays après une fracture autour de l’œil subie en Ligue des champions. Il dispute finalement la compétition avec un masque de protection devenu iconique.

Lors du dernier match de groupe contre le Portugal, il réalise une course de plus de cinquante mètres avant d’offrir une passe décisive à Hwang Hee-chan pour le but de la qualification.

Grâce à cette victoire historique, la Corée du Sud atteint les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2010. Les images de Son en larmes après la qualification font le tour du monde.

2026 : l’héritage d’une légende vivante

Aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Son dispute désormais sa quatrième Coupe du monde. Il rejoint ainsi le cercle très fermé des joueurs asiatiques ayant participé à quatre éditions du tournoi.

Cette fois, son rôle dépasse largement le terrain. Capitaine, mentor et symbole national, il guide une nouvelle génération emmenée par Kang-in Lee et plusieurs jeunes talents qui rêvent d’écrire leur propre histoire.

Depuis son premier but en 2014 jusqu’à son statut d’icône en 2026, Heung-Min Son a accompagné toutes les évolutions du football sud-coréen. Peu de joueurs peuvent se vanter d’avoir marqué quatre Coupes du monde différentes.

Quelle image restera dans la mémoire collective : son premier but au Brésil, son coup fatal porté à l’Allemagne en Russie, son masque héroïque au Qatar ou cette ultime aventure nord-américaine qui pourrait définitivement le faire entrer dans la légende du Mondial ?