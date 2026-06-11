Coupe du monde 2026 : Julián Quiñones entre dans l’histoire avec le premier but du tournoi

La Coupe du monde 2026 a enfin trouvé son premier buteur. Et c’est tout un pays qui explose de joie. Devant plus de 80 000 supporters réunis dans le mythique stade Azteca de Mexico, Julián Quiñones a inscrit le premier but du Mondial, offrant l’avantage au Mexique face à l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture.

Un moment historique pour El Tri, qui lance idéalement sa compétition à domicile devant un public en fusion.

⚽️ BUUUUUUUUUUT DE QUINONES !!! 🇲🇽 LE PREMIER BUT DE CETTE COUPE DU MONDE EST MARQUÉ PAR LE PAYS HÔTE !!! MEXIQUE 🇲🇽 1-0 🇿🇦 AFRIQUE DU SUD Voir le tweet

Pays hôte de cette 23e édition de la Coupe du monde, le Mexique avait la pression pour réussir son entrée. Face à une Afrique du Sud déterminée à créer la surprise, les hommes de Javier Aguirre ont rapidement pris le contrôle des opérations devant leur public. Le sélectionneur mexicain avait notamment titularisé Julián Quiñones aux côtés de Raúl Jiménez et Roberto Alvarado dans le secteur offensif.

Cette confiance a été récompensée avec l’ouverture du score de l’attaquant mexicain, qui entre immédiatement dans les livres d’histoire de la compétition.

Ce but de Julián Quiñones qui restera dans l’histoire des Coupes du monde

Marquer lors d’une Coupe du monde est déjà un privilège. Inscrire le tout premier but du tournoi est encore plus rare. Quiñones rejoint ainsi une liste très fermée de joueurs restés dans les mémoires pour avoir lancé une édition du Mondial.

Pour les supporters mexicains, ce but possède une saveur particulière. Le Mexique accueille pour la troisième fois une Coupe du monde après les éditions 1970 et 1986. L’attente autour de cette entrée en lice était immense.

L’Afrique du Sud tente de résister

Les Bafana Bafana disputent leur premier Mondial depuis l’édition 2010 organisée sur leur sol. Considérés comme les outsiders du groupe A, les Sud-Africains espèrent créer l’exploit face à l’un des pays organisateurs.

Le sélectionneur Hugo Broos avait opté pour une organisation défensive renforcée afin de contenir les offensives mexicaines. Mais l’intensité imposée par El Tri a fini par faire céder la défense sud-africaine.

Cette rencontre ouvre les débats dans le groupe A, également composé de la Corée du Sud et de la Tchéquie. Une victoire mexicaine constituerait déjà un pas important vers la qualification pour les seizièmes de finale dans cette première Coupe du monde à 48 équipes.

Pour l’instant, le héros se nomme Julián Quiñones. Et quoi qu’il arrive dans la suite de la compétition, son nom restera à jamais associé au premier but de la Coupe du monde 2026.