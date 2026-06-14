Coupe du Monde 2026 : Zinédine Zidane obligé de faire un choix entre la France et l’Algérie

Le choix risque de faire parler des deux côtés de la Méditerranée. Selon les informations de L’Équipe, Zinédine Zidane assistera à la rencontre entre l’Argentine et l’Algérie lors de la Coupe du monde 2026 plutôt qu’au choc entre la France et le Sénégal.

La raison est toutefois très simple : l’ancien numéro 10 des Bleus veut être présent pour vivre un moment historique dans la carrière de son fils Luca Zidane, attendu pour disputer son tout premier match de Coupe du monde sous les couleurs de l’Algérie.

🚨🚨 ZINÉDINE ZIDANE ASSISTERA À ARGENTINE 🇦🇷-🇩🇿 ALGÉRIE PLUTÔT QU’À FRANCE 🇫🇷-🇸🇳 SÉNÉGAL ! La raison est évidente : ce sera le premier match en Coupe du monde de son fils Luca avec les Fennecs. 15 juin 2026

Deux matchs, moins de six heures d’écart

Le calendrier du Mondial n’a pas facilité la tâche à Zinédine Zidane.

Le match France – Sénégal est programmé le 16 juin à 15h00 (heure de la côte Est américaine) au NRG Stadium de Houston, dans l’État du Texas.

Quelques heures plus tard, à 21h00, l’Algérie affrontera l’Argentine au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride.

Sur le papier, l’écart entre les deux rencontres paraît suffisant. Dans la réalité, il est pratiquement impossible d’assister aux deux matchs.

Le NRG Stadium de Houston et le Hard Rock Stadium de Miami sont séparés par environ 1 550 kilomètres à vol d’oiseau, soit près de trois heures de vol dans des conditions optimales.

En ajoutant les contraintes de sécurité liées à la Coupe du monde, les déplacements vers les aéroports, les contrôles et l’affluence attendue autour des stades, le défi logistique devient quasiment insurmontable.

Pour cette raison, Zinédine Zidane a dû faire un choix.

Luca Zidane va vivre un moment historique

Le choix de l’ancien champion du monde 1998 s’est naturellement porté vers son fils.

Après avoir longtemps représenté les équipes de jeunes espagnoles et françaises, Luca Zidane a finalement choisi de défendre les couleurs de l’Algérie, pays d’origine de sa famille paternelle.

Le gardien de but pourrait ainsi vivre ses premières minutes en Coupe du monde face à l’Argentine de Lionel Messi dans ce qui constitue déjà l’une des affiches les plus attendues du premier tour.

Pour Zinédine Zidane, l’événement dépasse largement le simple cadre sportif.

La présence de Zidane dans les tribunes du Hard Rock Stadium sera également perçue comme un symbole fort par les supporters algériens.

Depuis plusieurs mois, l’ancien entraîneur du Real Madrid suit avec attention l’évolution de la sélection dirigée par Vladimir Petkovic et les débuts internationaux de son fils.

Alors que son nom continue d’être associé à l’équipe de France pour l’après-Didier Deschamps, Zidane fera donc exceptionnellement l’impasse sur le premier match des Bleus dans cette Coupe du monde.

Mais difficile d’imaginer un père manquer le premier Mondial de son fils. Même lorsque l’on s’appelle Zinédine Zidane.