Uruguay : Diego Forlán prend les rênes de la Celeste

Diego Forlán sélectionneur de l’Uruguay : la Fédération uruguayenne de football a officialisé la nomination de l’ancienne gloire de la Celeste. Meilleur joueur de la Coupe du monde 2010, l’ex-attaquant succède à Marcelo Bielsa avec la mission de préparer la sélection en vue du Mondial 2030.

L’Uruguay ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Diego Forlán, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la Celeste, devient le nouveau sélectionneur national. L’ancien buteur de Villarreal, de Manchester United et de l’Atlético de Madrid prend les rênes d’une génération qu’il devra relancer à quatre ans de la Coupe du monde 2030, dont l’Uruguay sera l’un des pays hôtes des célébrations du centenaire.

🚨 DIEGO FORLAN EST LE NOUVEAU SÉLECTIONNEUR DE L’URUGUAY 🇺🇾 Meilleur joueur de la Coupe du monde 2010, 112 sélections, 36 buts avec la Celeste, l’ancien attaquant de Villarreal hérite d’une génération qu’il devra relancer à quatre ans du Mondial 2030, organisé notamment… en Uruguay. ENORME ÇA ! — Footballogue (@Footballogue)

12 juillet 2026

Diego Forlán sélectionneur de l’Uruguay : une immense légende de la Celeste

Figure emblématique du football uruguayen, Diego Forlán a marqué l’histoire de sa sélection avec 112 apparitions et 36 buts. Il a remporté le Ballon d’Or de la Coupe du monde 2010 après avoir conduit l’Uruguay jusqu’aux demi-finales en Afrique du Sud. L’ancien attaquant a également soulevé la Copa América en 2011.

Au niveau des clubs, Forlán s’est illustré sous les couleurs de Manchester United, Villarreal, de l’Atlético de Madrid et de l’Inter Milan, remportant notamment deux Souliers d’Or européens au cours de sa carrière.

Un nouveau cycle en vue de la Coupe du monde 2030

Avec la nomination de Diego Forlán sélectionneur de l’Uruguay, la Fédération lance un nouveau cycle après la fin de l’ère Marcelo Bielsa. L’objectif sera de reconstruire une équipe compétitive et de préparer l’échéance majeure de 2030, une édition historique de la Coupe du monde dont l’Uruguay accueillera les célébrations du centenaire de la première Coupe du monde disputée en 1930 à Montevideo.

Après une carrière de joueur exceptionnelle, Diego Forlán s’apprête désormais à écrire une nouvelle page de son histoire avec la Celeste, cette fois sur le banc de touche.