Kylian Mbappé : l’Espagne met fin à sa série historique au Mondial

Kylian Mbappé ne pouvait pas éternellement défier les statistiques. Battu 2-0 par l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026, le capitaine de l’équipe de France a connu sa toute première défaite dans un match de Coupe du monde décidé au terme des 90 minutes réglementaires. Une série exceptionnelle qui s’achève après quatorze rencontres.

Depuis ses débuts au Mondial en Russie en 2018, Mbappé était tout simplement invaincu lorsque les rencontres se terminaient sans prolongation. Une régularité impressionnante qui témoignait de son impact dans les grands rendez-vous internationaux.

𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗗𝗨 𝗦𝗢𝗡 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝗘𝗡 𝟵𝟬 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗧𝗘𝗦 𝗖𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗥 ! 💔🇫🇷 13 juillet 2026

Quatorze matchs sans défaite avant l’Espagne

La série de Kylian Mbappé avait débuté lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. L’attaquant français avait remporté ses six rencontres jusqu’au sacre face à la Croatie en finale.

Quatre ans plus tard, au Qatar, les Bleus avaient de nouveau enchaîné six matchs sans perdre dans le temps réglementaire. La seule exception restait la finale contre l’Argentine, conclue sur un score de 3-3 avant une défaite aux tirs au but, officiellement comptabilisée comme un match nul après 120 minutes.

Lors de cette Coupe du monde 2026, la France avait encore poursuivi cette incroyable dynamique avec des succès contre le Sénégal, l’Irak, la Norvège, la Suède, le Paraguay puis le Maroc.

Une série qui s’arrête aux portes de la finale

Il aura finalement fallu attendre la demi-finale face à l’Espagne pour voir cette invincibilité tomber. Dominés techniquement et collectivement, les Bleus se sont inclinés 2-0, mettant un terme à l’une des plus longues séries d’invincibilité de l’histoire récente de la Coupe du monde.

Malgré cette défaite, le bilan de Kylian Mbappé sur la scène mondiale reste exceptionnel. En trois éditions, il aura disputé quinze rencontres de Coupe du monde, atteint deux finales et une demi-finale, tout en inscrivant de nombreux buts décisifs.

Cette première défaite en 90 minutes ne remet donc pas en cause l’immense héritage que l’attaquant français est en train de construire en Coupe du monde. Elle marque simplement la fin d’une série historique qui semblait presque irréelle, tant Mbappé avait pris l’habitude de guider les Bleus vers la victoire lors des grands rendez-vous.