Mercato / PSG : Leonardo répond à Mbappé et recadre le débat

L’attaquant Kylian Mbappé a pressé le PSG de se renforcer avant la fin du mercato. Le directeur sportif Leonardo lui répond.

Un latéral droit, un milieu de terrain et un attaquant, telles seraient les trois priorités de recrutement du Paris Saint-Germain cet été. Mais les jours passent et toujours rien à l’horizon. Le club de la capitale s’est pourtant bien déplumé avec les départs déjà actés de Thomas Meunier, Edinson Cavani, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche, Thiago Silva ainsi qu’Eric Maxim Choupo-Moting. Des départs qui n’ont pas ramené d’argent dans les caisses. Pour Kylian Mbappé, il est désormais temps de se renforcer.

Le PSG doit d’abord vendre avant de se renforcer

« Il faut acheter des joueurs, c’est sûr », a-t-il lancé à Téléfoot. « On verra comment ça va se passer, il y a des gens qui font leur travail. J’espère qu’on aura de bonnes recrues et qu’on pourra redémarrer la saison avec l’objectif de faire mieux que la saison passée », a ajouté l’attaquant actuellement en équipe de France. Se renforcer d’accord, mais cela n’est pas si facile. Car selon L’Equipe, le PSG doit d’abord commencer par trouver entre 60 et 70 millions d’euros. Leonardo rappelle que le contexte économique est difficile.

« Il ne faut pas oublier ce qui vient de se passer avec la pandémie. Tous les clubs ont besoin de vendre avant d’acheter. Et il y a un fair-play financier qui t’interdit de mettre plus d’argent. Le PSG vit la même situation », a-t-il expliqué au micro de Canal+. « On a besoin de vendre des joueurs, c’est vrai. Ce n’est pas facile parce que personne n’achète », a constaté le directeur sportif qui aimerait par ailleurs que Mbappé pense à prolonger son contrat. « Sa réflexion est normale. Mais il y a tellement de bonnes choses ici, pour lui le Parisien. Le mariage est parfait pour moi », a-t-il suggéré.

Images de IconSport