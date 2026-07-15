Kylian Mbappé : « Il y a eu trop d’approximations techniques »

Kylian Mbappé n’a pas cherché d’excuses après l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne. Le capitaine des Bleus a livré une analyse lucide de la prestation tricolore, reconnaissant que son équipe n’avait tout simplement pas évolué à son meilleur niveau.

Au micro de M6, l’attaquant du Real Madrid a insisté sur les nombreuses lacunes affichées par les Français, tant sur le plan tactique que technique, tout en saluant la supériorité de la Roja.

L’analyse 𝗗𝗨𝗥𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗥𝗘́𝗔𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 de Kylian Mbappé après le match raté de l’équipe de France ce soir ! 🙄🇫🇷 « 𝗝𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗾𝘂’𝗼𝗻 𝗻’𝗮 𝗽𝗮𝘀 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗾𝘂𝗲 𝗹’𝗼𝗻 𝘃𝗼𝘂𝗹𝗮𝗶𝘁 𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲… » 7 juillet 2026

Mbappé ne cherche aucune excuse

Très attendu après cette élimination, Kylian Mbappé a préféré regarder les choses en face. Pour le capitaine des Bleus, la France est passée à côté de son rendez-vous, incapable de mettre en place le plan préparé par Didier Deschamps.

« Je pense qu’on n’a pas fait le match que l’on voulait faire, tactiquement et techniquement. Quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire en demi-finale de Coupe du monde, tu ne gagnes pas. L’Espagne a respecté son plan. »

Une déclaration qui résume parfaitement le sentiment laissé par cette rencontre : des Bleus souvent dominés dans les duels, imprécis dans les transmissions et incapables de prendre le contrôle du jeu face à une sélection espagnole beaucoup plus sereine.

« Trop d’approximations techniques »

Le constat le plus marquant de Mbappé concerne la qualité technique affichée par les Français. Selon lui, les nombreuses pertes de balle et les erreurs dans les gestes simples ont empêché la France de rivaliser avec une équipe d’Espagne particulièrement disciplinée.

« Il y a eu trop d’approximations techniques. On n’a pas su leur faire mal quand il le fallait… »

Ces mots illustrent la frustration du capitaine, conscient que les occasions de faire basculer le match ont existé mais n’ont jamais été exploitées. Face à une Roja clinique, les Bleus ont payé cash chacune de leurs imprécisions.

Malgré cette immense déception, Kylian Mbappé assume pleinement la responsabilité collective de cette élimination. Un discours franc qui devrait servir de point de départ à la reconstruction de l’équipe de France avant les prochaines échéances internationales.