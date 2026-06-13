Real Madrid : Álvaro Arbeloa se rapproche d’un défi inattendu en Premier League

Quelques jours après son départ du Real Madrid, Álvaro Arbeloa pourrait déjà rebondir en Angleterre. Fulham avance dans les négociations avec l’ancien international espagnol pour lui confier les clés de son projet en Premier League.

Le destin du football réserve parfois des trajectoires inattendues. Il y a encore quelques semaines, Álvaro Arbeloa dirigeait le Real Madrid depuis le banc du Santiago Bernabéu. Aujourd’hui, son avenir pourrait s’écrire à Londres. Selon plusieurs médias espagnols et britanniques, Fulham a intensifié ses discussions avec l’ancien défenseur afin d’en faire son prochain entraîneur.

L’information a pris de l’ampleur après une révélation du journaliste Matteo Moretto, relayée par plusieurs comptes spécialisés sur le mercato. Les négociations seraient désormais avancées et l’optimisme régnerait au sein du club londonien. Une situation qui témoigne de la réputation intacte dont bénéficie Arbeloa malgré son passage éclair à la tête de l’équipe première madrilène.

🚨 BREAKING: Álvaro Arbeloa & Fulham are ADVANCING in negotiations. There is OPTIMISM. 🇪🇸 — Madrid Xtra (@MadridXtra)

13 juin 2026

Pour comprendre l’intérêt de Fulham, il faut revenir sur le parcours d’Álvaro Arbeloa. Formé au Real Madrid, l’Espagnol avait quitté la capitale espagnole pour se faire un nom en Angleterre sous les couleurs de Liverpool entre 2007 et 2009. Une expérience qui lui avait permis de découvrir les exigences de la Premier League avant son retour au Bernabéu.

Au Real Madrid, Arbeloa est ensuite devenu l’un des lieutenants de José Mourinho puis de Carlo Ancelotti. Défenseur combatif et exemplaire, il a participé à l’une des périodes les plus riches de l’histoire récente du club merengue. Sur la scène internationale, il a également été un membre important de la génération dorée espagnole, sacrée championne du monde en 2010 et championne d’Europe en 2008 puis 2012.

Fulham cherche un nouveau leader

Le départ de Marco Silva a poussé les dirigeants de Fulham à explorer plusieurs pistes pour ouvrir un nouveau cycle. Le profil d’Arbeloa séduit particulièrement par son leadership, sa culture de la gagne et sa connaissance du football anglais.

Certes, son expérience au plus haut niveau reste limitée sur un banc professionnel. Mais son travail avec les équipes de jeunes du Real Madrid a été salué pendant plusieurs saisons. Plusieurs observateurs espagnols considèrent même qu’il fait partie de la nouvelle génération d’entraîneurs appelés à suivre les traces de Xabi Alonso, Mikel Arteta ou encore Cesc Fàbregas.

Selon la presse espagnole, l’arrivée de José Mourinho au Real Madrid a indirectement accéléré la situation. Le technicien portugais souhaitait reprendre la main sur le projet sportif madrilène, laissant Arbeloa libre d’étudier de nouvelles opportunités.

Un défi qui pourrait changer sa carrière

Pour Arbeloa, prendre les commandes d’un club de Premier League représenterait un immense défi mais aussi une formidable opportunité. Fulham s’est imposé ces dernières années comme une équipe capable de rivaliser avec plusieurs formations du haut de tableau tout en développant un football attractif.

Les supporters londoniens attendent désormais une décision officielle. Si les discussions aboutissent, l’ancien défenseur de Liverpool retrouverait un championnat qu’il connaît parfaitement, mais cette fois avec la responsabilité de guider un groupe depuis le banc.

De joueur modèle à entraîneur ambitieux, Álvaro Arbeloa pourrait ainsi écrire un nouveau chapitre de sa carrière là où le football anglais l’avait révélé au grand public. Et si Fulham devenait le point de départ d’une grande aventure sur les bancs européens ?