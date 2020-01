Coupe de France : Monaco – Saint-Etienne, voir le match en direct et en streaming

Monaco reçoit Saint-Etienne ce mardi (20h55), dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

L’AS Monaco accueille l’AS Saint-Etienne ce mardi au stade Louis II, à l’occasion des 8es de finale de la Coupe de France (coup d’envoi à 20h55). Aux tours précédents, l’ASM s’est débarrassée de Reims (2-1) puis Saint-Privé Saint-Hilaire (1-3), tandis que les Verts ont éliminé Bastia-Borgo (0-3) puis le Paris FC (2-3). Les deux équipes espèrent par ce match oublier un temps leurs difficultés en championnat (Monaco est 13e, Saint-Etienne est 15e).

Les compos probables de Moreno et Puel

Pour cette affiche, Robert Moreno doit composer sans Bakayoko suspendu ni Slimani, annoncé sur le départ. Il devrait aligner son équipe type, en 4-4-2, avec la paire Ben Yedder et Jovetic en attaque. De son côté, Claude Puel voyage sans Boudebouz, Abi, Camara, Youssouf et Monnet-Paquet blessés. Son équipe devrait évoluer en 4-2-3-1 avec Diony en pointe, soutenu par Hamouma, Khazri et Bouanga.

Monaco : Lecomte – Aguilar, Glik, Badiashile, Jorge – Martins, Silva, Golovin, Baldé – Ben Yedder, Jovetic.

Saint-Etienne : Ruffier – Palencia, Saliba, Perrin, Gabriel Silva – Cabaye, Aholou – Hamouma, Khazri, Bouanga – Diony.

Foot en direct : comment voir Monaco – Saint-Etienne en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot légal : sur Eurosport 2. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir accéderà cette rencontre entre l’AS Monaco et l’AS Saint-Etienne.