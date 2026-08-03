Crise FIFA-UEFA : le Real Madrid choisit son camp

Le Real Madrid prend position dans la crise qui secoue le football mondial. Le club espagnol a salué la décision de la FIFA d’abandonner son projet d’ouverture à des investisseurs privés d’une partie de ses activités commerciales liées notamment à la Coupe du monde. Une intervention significative alors que Gianni Infantino reste sous une très forte pression de l’UEFA.

La fronde contre FIFA Forward Enterprise ne concerne désormais plus uniquement les fédérations et les confédérations. Le Real Madrid vient à son tour de s’inviter dans le débat. Dans un communiqué, le géant espagnol a accueilli favorablement la décision de la FIFA de retirer son projet controversé, qui avait déclenché une crise institutionnelle majeure avec l’UEFA.

Le Real Madrid salue la décision de la FIFA de retirer son projet de vente de parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés ➡️ l.lequipe.fr/1bE — L’ÉQUIPE

2 août 2026

Le Real Madrid satisfait du retrait du projet

Le Real Madrid s’était montré préoccupé par la possibilité de voir des investisseurs privés entrer dans une structure appelée à gérer une partie des activités commerciales de la FIFA. Le retrait du projet est donc accueilli comme une décision permettant de préserver la nature institutionnelle des grandes compétitions internationales.

Cette intervention est particulièrement symbolique. Le Real n’est pas une fédération et ne dispose évidemment pas du même pouvoir institutionnel que l’UEFA, mais son poids économique, sportif et médiatique lui donne une influence considérable dans les débats concernant l’avenir du football européen.

La position madrilène vient surtout renforcer le sentiment d’isolement autour de Gianni Infantino. Ces derniers jours, l’UEFA, la CONCACAF et l’AFC avaient exprimé leurs réserves ou leur opposition au projet. Les 55 associations membres de l’UEFA avaient même brandi la menace d’un boycott des compétitions de la FIFA.

FIFA Forward Enterprise continue de poursuivre Infantino

Gianni Infantino a finalement décidé d’abandonner FIFA Forward Enterprise après avoir reconnu que le projet avait créé des divisions importantes au sein du football mondial.

Le retrait n’a pourtant pas refermé la crise. L’UEFA veut désormais comprendre dans quelles conditions le projet a été élaboré et jusqu’où les négociations avec d’éventuels investisseurs avaient progressé.

Selon la presse britannique, l’instance européenne envisage même des poursuites judiciaires et aurait demandé la conservation des documents et communications liés au dossier. Dans le même temps, la possibilité d’une démission d’Infantino ou d’une offensive politique contre sa présidence est désormais évoquée.

L’intervention du Real Madrid ajoute donc une nouvelle voix de poids à un dossier qui dépasse largement la seule question de FIFA Forward Enterprise.

Une prise de position hautement symbolique

Le positionnement madrilène est d’autant plus intéressant que le Real Madrid a lui-même entretenu des relations difficiles avec l’UEFA ces dernières années, notamment autour du projet de Super Ligue européenne.

Voir le club saluer une décision obtenue après la mobilisation de l’UEFA constitue donc un développement notable. Sur la question de la commercialisation des actifs liés à la Coupe du monde, les intérêts semblent cette fois converger.

Le Real Madrid considère que l’abandon du projet constitue une décision positive pour la protection des compétitions et de leur gouvernance. Le message arrive surtout à un moment particulièrement délicat pour le président de la FIFA.

Gianni Infantino a déjà abandonné son projet phare. Il doit maintenant répondre aux interrogations concernant sa préparation et affronter une contestation politique qui ne faiblit pas. Après les confédérations, les fédérations, Michel Platini et plusieurs grandes figures du football, voilà désormais l’un des clubs les plus puissants de la planète qui prend publiquement position sur l’affaire.