Mercato / Barça : un champion du monde sauvé des eaux ?

Selon Sport, l’ailier Ousmane Dembélé (FC Barcelone) ne devrait pas bouger d’un iota lors du prochain mercato estival.

Depuis son arrivée au Camp Nou lors du marché des transferts estival 2017, Dembélé a passé énormément de temps à l’infirmerie. Le mois dernier, l’international français a été victime d’une nouvelle blessure. Cette fois, c’était une rupture du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite. Résultat, Ousmane Dembélé ne pourra pas rejouer avant le… mois d’août. Sa saison 2019/2020 est déjà terminée.

Même le report des journées de Liga et de la Ligue des Champions, à cause du coronavirus, ne devraient pas lui permettre de rejouer lors de cet exercice. Forcément, on peut s’interroger a sujet de l’avenir de Dembélé… Les dirigeants du FC Barcelone pourraient avoir envie de se séparer de lui étant donné qu’il n’arrive pas à se défaire des blessures.

Dembélé ne devrait pas partir

Mais pour Sport, les Blaugrana n’auraient pas envie, jusqu’à nouvel ordre, de prêter ou vendre l’ancien joueur de Dortmund. « Dembélé continuera au Barça la saison prochaine » assure le quotidien sportif. Apparemment, l’entraîneur Quique Setien et son staff technique « pensent encore et toujours qu’il a la qualité pour réussir au Barça ».

Du coup, le champion du monde tricolore devrait bénéficier d’une « autre chance » au sein du club catalan. Pour « les services médicaux du club », deux raisons expliqueraient les blessures en rafale d’Ousmane Dembélé : sa croissance qui ne serait pas finie totalement et ses caractéristiques morphologiques. Un programme physique adapté pourrait lui permettre d’enchaîner (enfin…) les matches, sans problème majeur, au Barça.

Images de IconSport