Mercato / Barça : un membre du clan Griezmann cible Messi !

Qu’on se le dise, l’attitude de Lionel Messi au FC Barcelone déplaît à certaines personnes qui connaissent bien Antoine Griezmann.

Récemment, l’ex-agent de l’attaquant français, Eric Olhats, avait mis le feu aux poudres à ce sujet (En savoir plus). Cette fois, c’est au tour de l’oncle de Griezmann d’attaquer la superstar argentine. Interrogé dans un documentaire diffusé sur la chaîne M6, il a confié avoir compris rapidement « qu’AG7 » n’allait « pas réussir les six premiers mois » au Camp Nou. Toutefois, il ne croyait pas que « ça durerait un an ».

Cette saison, Antoine Griezmann a raté bon nombre d’occasions très nettes. On voit bien qu’il n’a pas une grosse dose de confiance au sein de l’équipe des Blaugrana. Pour l’oncle de l’international français, il y a un vrai problème Messi au sein du club catalan. « En plus, avec Messi, je sais ce qu’il se passe à l’intérieur, ce n’est pas facile. Il y a des choses que je ne peux pas dire. »

Griezmann et le manque de travail

Il a quand même fini par dire qu’au FC Barcelone, « on ne travaille pas assez ». Histoire d’enfoncer le clou, cet homme a laissé entendre que « les entraînements sont faits pour faire plaisir à certains joueurs ». Pour sa part, Griezmann a « besoin de beaucoup travailler pour être bon » lors des matches. L’entraîneur barcelonais, Ronald Koeman, et Lionel Messi apprécieront cette sortie médiatique explosive…

Images de IconSport