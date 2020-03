Mercato / Barça : problèmes, statut… Il se lâche sur Griezmann !

Celui qui a découvert le footballeur Antoine Griezmann – Eric Olhats – sent que quelque chose cloche pour lui au FC Barcelone.

Par le biais d’El Mundo Deportivo, Olhats a déclaré que « d’autres joueurs et amis lui ont dit que son jeu allait très bien s’adapter à celui du Barça ». Aujourd’hui, l’ex-conseiller de Griezmann « n’aime pas sa performance » globale au Camp Nou. Lorsqu’il voit l’attaquant français, Eric Olhats pense qu’on constate très bien qu’il a « des problèmes » et qu’il « n’a pas de joie » comme l’Atletico Madrid.

A vrai dire, la situation du gaucher lui « fait mal » étant donné. Olhats sait très bien « ce qu’il est capable de faire » lorsqu’il est bien dans sa peau. « Il peut donner beaucoup plus et (là) il ne dit rien », a-t-il lâché. Depuis son arrivée au Barça l’été dernier, le footballeur âgé de 29 ans a disputé 37 matches, inscrit 14 buts et effectué 4 passes décisives toutes compétitions confondues.

Griezmann pas assez bien considéré ?

Avec le temps, Eric Olhats espérait franchement que la situation d’Antoine Griezmann s’améliorerait. « Un mois s’est écoulé. Le second, il a compris qu’il n’était pas le patron. » Au Camp Nou, le patron est clairement Lionel Messi. La légende argentine porte d’ailleurs le brassard de capitaine au Barça.

L’ancien conseiller « d’AG7 » croit que « de part son attitude et son talent », le champion du monde « mérite d’avoir un peu plus de considération ». Olhats espère sincèrement que Griezmann « surmontera » ce problème étant donné qu’il est « un joueur de classe mondiale » capable de briller dans n’importe quel grand club lorsqu’il est dans de bonnes dispositions.

