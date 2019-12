Mercato / RB Salzbourg : Haaland vers Manchester United ?

Courtisé par plusieurs grands clubs européens après avoir enchaîné des exploits en Ligue des Champions et en championnat, le jeune attaquant de Salzbourg Erling Braut Haaland semble se rapprocher de plus en plus d’un transfert à Manchester United durant le mercato hivernal.

Ses statistiques de début de saison sont impressionnantes. Depuis son arrivée l’hiver dernier en Bundesliga autrichienne, l’ancien attaquant de Molde FK (Norvège) affole tous les compteurs. En championnat, Erling Braut Haaland en est déjà à 16 réalisations et 6 passes décisives en 14 apparitions, sans compter, en Coupe, son triplé contre Parndorf (victoire 7-1) et son but en 8ème de finale face à Ebreichsdorf (victoire 5-0). Mais ce qui a surtout attiré l’attention des recruteurs étrangers sur l’attaquant norvégien, c’est sa forme étincelante en Ligue des Champions. Haaland est le deuxième meilleur buteur des phases de poules, derrière Lewandowski (Bayern) et devant Kane (Tottenham) ou Depay (Lyon). En 6 apparitions seulement, le jeune joueur de 19 ans a marqué 8 buts. Il ne lui a même fallu que quelques minutes contre Genk pour être passeur et buteur après son entrée en jeu en fin de match.

Cette efficacité face au but en a fait sa marque de fabrique et la raison pour laquelle les plus grands clubs européens se l’arrachent. Barcelone, le Bayern Munich ou le Borussia Dortmund ont fait part de leur intérêt, mais c’est surtout Manchester United qui semblait être en pole position ces derniers temps. Le club mancunien aurait profité du fait que son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, soit également Norvégien et passé par Molde, pour établir un lien avec Haaland. D’après les journalistes de The Sun, les Red Devils auraient récemment réussi à obtenir un accord avec Salzbourg pour le jeune attaquant. Le journal anglais affirme que les Red Devils signeront un contrat de 76 millions de livres sterling (soit près de 90 millions d’euros) en janvier qui stipulerait que Haaland serait prêté à nouveau au club autrichien, jusqu’au 30 juin 2020, pour qu’il y termine la saison.

Un départ toujours incertain

Haaland a de nombreuses fois exprimé son envie de rejoindre Manchester United, club que Paul Pogba a encensé récemment. Toujours selon ce qui a été rapporté par The Sun, cela va à l’encontre des plans de son club. Le Red Bull Salzbourg tenait un accord avec l’équipe du même groupe, le Red Bull de Leipzig (Allemagne), pour transférer le joueur au prix de 20 millions de livres sterling seulement (soit près de 24 millions d’euros). Le désir de Haaland de rejoindre Old Trafford semble avoir stoppé l’accord. D’autant plus qu’une photo qui a fuité dans la presse semble concrétiser toutes ces rumeurs. Le journal britannique The Mirror a publié un cliché du Norvégien en train de signer un maillot de Manchester United. Il rapporte également que Solskjaer s’est rendu jusqu’en Autriche pour rencontrer le jeune prodige, alors que Haaland s’était déjà déplacé pour visiter le terrain d’entraînement des Red Devils à Carrington, tout en faisant savoir qu’il avait « hâte de faire partie de la révolution de Solskjaer à Old Trafford. » Toutefois, il avait aussi fait le déplacement en Allemagne pour rencontrer les dirigeants de Leipzig et de Dortmund il y a quelques semaines.

Les jeunes talents partent trop tôt

L’arrivée de Haaland à Manchester United ajouterait de la fraîcheur dans un club en reconstruction. Avant le début des 16e de finale, le site Betway permettant de parier sur le football, évalue ses chances de victoires en Europa League à 11/2 alors que Salzbourg est coté à 16 (chiffres du 18 décembre 2019). Mais les experts ne voient pas le club mancunien se qualifier en Ligue des Champions l’année prochaine.

Nominé en tant que Golden Boy 2019 avec le lauréat, João Félix (Atletico Madrid), ainsi que Matthijs De Light (Juventus Turin), Haaland pourrait suivre les pas de ces autres jeunes talents. João Felix et De Light ont réalisé une saison brillante avec leurs anciens clubs respectifs, autrement dit le Benfica Lisbonne et l’Ajax Amsterdam, la saison passée. Mais depuis leur arrivée à l’Atletico Madrid pour l’un et la Juventus pour l’autre, tous deux transférés à prix d’or l’été dernier, les prodiges ont du mal à s’adapter dans leur nouvel environnement.

La solution idéale serait donc peut-être celle d’un transfert à Manchester en janvier, avec un prêt à Salzbourg pour le reste de la saison, comme mentionné plus haut. Cela permettrait à Haaland de continuer à évoluer et garnir son compteur de but, tout en contribuant au succès de son équipe qui a, à la fois une prometteuse campagne de Ligue Europa à débuter après avoir fini à la 3e place de son groupe en C1, et un titre de champion d’Autriche à conserver. Pour cela, le club aura besoin de son meilleur attaquant avant de le laisser prendre son envol.

Images de IconSport