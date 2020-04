Mercato / Milan AC : Ibrahimovic a d’autres chats à fouetter !

L’attaquant Zlatan Ibrahimovic (Milan AC) n’a pas envie de songer vraiment à son futur jusqu’à nouvel ordre.

Rappelons que plusieurs médias italiens tablent sur le fait qu’Ibrahimovic aurait décidé de quitter le club lombard en fin de saison. Déçu du rendement de l’équipe milanaise et des ambitions réelles du club, « Ibra » n’activerait donc pas la fameuse option contractuelle pour rester jusqu’au 30 juin 2021.

Interrogé à ce sujet, Zlatan Ibrahimovic a indiqué une chose importante au sujet de son avenir. « On verra. Je ne sais pas encore ce que je veux, il se passe chaque jour quelque chose de nouveau », a-t-il confié. A vrai dire, le joueur âgé de 38 ans ne songe pas vraiment à la suite et peut-être la fin de sa carrière.

Ibrahimovic et le coronavirus

Qu’on se le dise, Ibrahimovic pense avant tout à sa famille et ses proches. Pour lui, l’actualité sanitaire est bien plus grave que la question qui concerne son futur. « Qui aurait pu prédire ce coronavirus ? On doit simplement essayer de vivre et de profiter sans trop s’inquiéter. »

« J’ai une famille dont je dois m’occuper. Ils vont bien, donc je vais bien aussi. » Zlatan Ibrahimovic a mis l’accent sur le fait que « la santé passe avant le sport » et qu’il faut respecter les décisions prises par le gouvernement italien en l’occurrence. Objectif : « trouver une solution qui aille dans l’intérêt de tous ».

