Mercato / Monaco : Jardim dans le brouillard, Petrov en colère

Malgré le succès probant face à Lille (5-1), Leonardo Jardim ne sait pas s’il sera toujours l’entraîneur de Monaco l’année prochaine.

Après la rencontre, le coach portugais a mis l’accent sur le fait que son équipe « n’a pas écouté les bruits » qui couraient à propos de son futur. Pour lui, elle n’a « pas lâché l’entraîneur », en l’occurrence lui-même… Leonardo Jardim a indiqué que ses joueurs ont « fait un très bon match, un match intense ». A la question de savoir s’il sera toujours, ou non, sur le banc de l’ASM en 2020, le technicien a livré une réponse très prudente à ce sujet. « Je ne sais pas. Je n’ai parlé avec personne. Après le match, j’ai salué Oleg (Petrov). Rien de plus. Bonjour et félicitations. Pas de temps pour le reste. »

En attendant d’être fixé sur son sort, Jardim a fait savoir que « le climat » autour du club l’étonnait « un peu ». Le Portugais a le sentiment que « beaucoup de personnes essaient de déformer la vérité ». Histoire de provoquer sa deuxième chute au Stade Louis II. « Certains supporters ne sont pas contents, depuis mon retour. Cela n’a jamais changé. Ce sont toujours les mêmes. Ces mêmes supporters faisaient grève il y a deux ans. Je ne vais pas stresser pour mon futur. J’aime mon travail, mon job. On vient de gagner 5-1 », a-t-il souligné.

Petrov silencieux sur le cas Jardim

Désormais, Jardim veut profiter des fêtes de fin d’année en « famille » et avec ses « amis ». Pour lui, c’est important « d’oublier le football » pendant quelques jours. Interrogé à son tour, le vice-président de Monaco, Oleg Petrov, a fait le bilan puisque la mi-saison est arrivée. A vrai dire, le bras droit de Dmitry Rybolovlev est très déçu suite à cette première partie d’exercice. « Le début de saison a été très difficile, particulièrement au tout début. Pour des raisons inconnues, nous étions derniers du classement et on est maintenant septièmes. »

« C’est un progrès, mais ce n’est pas assez, ce n’est pas ce que l’équipe mérite. Cette position ne reflète pas les ambitions du club et les qualités techniques de l’équipe », a-t-il lâché. Pour Petrov, l’ASM doit « faire mieux ». Pendant la trêve hivernale, les dirigeants vont « tout analyser » et « faire des ajustements ». L’homme d’affaires a précisé que « les objectifs » du club de la Principauté restaient « inchangés ». Autrement dit, Monaco ambitionne toujours de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Images de IconSport