Juventus : Matuidi avertit Lyon avant le choc

Blaise Matuidi et la Juventus Turin iront à Lyon pour gagner mercredi, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

L’Olympique Lyonnais accueillera la Juventus Turin mercredi au Groupama Stadium, pour le compte des 8es de finale aller de la Ligue des Champions (match retour le mardi 17 mars). Si les Bianconeri sont logiquement favoris pour la qualification, les Rhodaniens voudront saisir leur chance après-demain, pour maintenir l’espoir. Le milieu de terrain Blaise Matuidi craint-il ce premier rendez-vous ?

Matuidi et la Juve n’ont pas peur de Lyon

« La Juve n’a peur de personne. On joue pour gagner tous les matchs, c’est la règle ici, tout le monde la connaît. Après, ça ne veut pas dire qu’on manque de respect à Lyon. Loin de là. Je les ai souvent vus jouer et s’ils sont en difficulté en Ligue 1, ça reste des joueurs de bon niveau. Il faudra être méfiant », a répondu le milieu de terrain de 32 ans lors d’un entretien accordé au Figaro. Quel est le point fort de l’OL selon lui ?

« Houssem Aouar est intéressant dans sa faculté à jouer pour les autres et à se montrer décisif en marquant des buts. C’est un joueur prometteur et très talentueux. Devant, avec Dembélé, Terrier et Toko-Ekambi, ils ont de quoi se montrer dangereux aussi. On le sait, mais nous aussi on a des arguments à faire valoir, je crois, enfin j’en suis sûr (sourire) », a jugé le champion du monde 2018.

Images de IconSport