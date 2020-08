Leipzig : Nagelsmann pose son jugement sur le PSG et Tuchel

Le PSG affrontera Leipzig et son jeune entraîneur Julian Nagelsmann mardi prochain en demi-finale de la Ligue des Champions.

L’adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions est désormais connu. Ce sera Leipzig, vainqueur de l’Atletico Madrid (2-1) jeudi soir à Lisbonne en quarts. Comme face à l’Atalanta Bergame au tour précédent, le club français sera de nouveau favori. Interrogé sur le sujet, le coach de l’écurie allemande, Julian Nagelsmann reconnait qu’il aurait préféré défier l’Atalanta Bergame.

Nagelsmann aurait préféré Bergame

« Ce ne sera pas un match facile. Hier (mardi), à un moment du match, j’étais content (quand l’Atalanta a mené au score). Et en fait, ça sera le PSG avec une équipe de niveau mondial et des stars énormes », a-t-il confié au micro de RMC Sport. « Ça ne sera pas facile, mais on va bien défendre. Si on défend comme aujourd’hui avec Upamecano notamment. Quand tu défends sur Mbappé ou Neymar, il faut anticiper, voir ce qui va se passer, mais on aura aussi des opportunités face au PSG », a-t-il estimé.

Ce duel franco-allemand sera aussi un duel germano-allemand entre Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann. « J’ai hâte. Quand on s’est affronté en Bundesliga, j’étais très excité. C’est un super entraîneur, un chouette mec mais j’espère qu’à la fin, je vais l’emporter (rires) », a lancé l’entraîneur de Leipzig. Les deux hommes se connaissent bien car le coach parisien a même entraîné son cadet à Augsbourg en 2007-2008. Rendez-vous mardi prochain pour connaître le nom du premier finaliste de cette Ligue des Champions.

Images de IconSport